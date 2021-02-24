كيف انعكس رفع حظر السفر في بريطانيا على مبيعات شركات الطيران؟

يبدو أن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وفرض تدابير وقائية صارمة خلال الشهرين الماضيين، أثر وبشدة على شوق سكان المملكة المتحدة للحركة والسفر.

فبعد قرار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بتخفيف قيود السفر واستئناف الرحلات الدولية في الـ17 من مايو المقبل، قفزت مبيعات تذاكر شركات الطيران بطريقة خيالية.

حيث أكدت شركة " Easyjet"أن حجوزات الطيران من المملكة المتحدة قفزت بنسبة 337% في الساعات التي تلت قرار جونسون.

في حين أشارت شركة السياحة والسفر TUI إلى أن الحجوزات إلى إسبانيا وتركيا واليونان لقضاء عطلة الصيف هربا من سجن كورونا قفزت بـ6 أضعاف في ليلة واحدة.

إلى ذلك، أعلنت شركة Thomas Cook زيادة نسبة الزيارة على موقعها بنسبة 75% يوم الاثنين الماضي، إضافة إلى تضاعف الحجوزات 3 مرات عن اليوم الأسبق.

لم تقتصر الحجوزات على العام الحالي فحسب، بل امتدت لعام 2022، بحسب Thomas Cook.

الغريبُ في الأمر، أن احتراق محرك أحد الطائرات التابعة لشركة بوينغ من طراز 777 بعد إقلاعها في الأيام الماضية وتوصية الشركة بتعليق استخدام 128 طائرة من نفس الطراز، لم تؤثر على الطلب العالمي على السفر في خضم أزمة كورونا.

فهل تستعيد شركات الطيران عافيتها هذا العام بعد ألم طال انتظاره؟