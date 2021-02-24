هذه أول دولة تتلقى لقاح كورونا من برنامج كوفاكس العالمي

قال بيان مشترك صادر عن اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، إن غانا أصبحت أول دولة تتلقى لقاحات كوفيد-19 من خلال برنامج كوفاكس COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء.

وصلت الشحنة المكونة من 600 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا، الساعة 7 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء على متن رحلة طيران الإمارات في مطار كوتوكا الدولي، في العاصمة الغانية أكرا.

وترأس وزير الصحة المعين، كواكو أجيمان مانو، وفداً حكومياً لاستلام الشحنة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".

أضاف البيان المشترك أن اللقاحات أنتجها معهد الأمصال الهندي في مدينة بيون الهندية، وهي جزء من الموجة الأولى من لقاحات كوفيد-19 المتجهة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، "يمثل اليوم اللحظة التاريخية التي نخطط لها ونعمل بجد". "من خلال الشحنة الأولى من الجرعات، يمكننا الوفاء بوعد مرفق كوفاكس لضمان عدم ترك الأشخاص من البلدان الأقل ثراءً في السباق للحصول على اللقاحات المنقذة للحياة".

سيتم إعطاء اللقاحات أولاً للعاملين الصحيين، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والذين يعانون من ظروف صحية أساسية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الإعلام. وقال البيان إنهم يخططون أيضا لتأمين لقاحات إضافية من خلال وكالات خارجية.

في الشهر الماضي، أعلنت الهند والاتحاد الإفريقي عن خطط لمعهد الأمصال الهندي لتزويد إفريقيا بـ 400 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19.

أبلغت غانا عن 80759 حالة إصابة بكورونا و 582 حالة وفاة، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز.