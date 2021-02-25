.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بايدن يلغي قرارات "ترمب" بشأن الهجرة والتنظيم المالي

جو بايدن
الرئيس الأميركي - جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن يلغي قرارات "ترمب" بشأن الهجرة والتنظيم المالي

437 ألف تأشيرة مجمدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ألغى الرئيس جو بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية والمذكرات الصادرة عن دونالد ترمب، والتي تؤثر على السياسات المتعلقة بالتنظيم المالي والهجرة وتمويل ما يسمى بالمدن والعمارة "الفوضوية".

كانت الإجراءات أحدث ما قام به بايدن لمحو إرث ترمب وإعادة ضبط مسار الأمة، دون أي تدخل من الكونغرس. في الأسبوع الأول لبايدن في المنصب وحده، أصدر 39 إجراء تنفيذياً، ألغى الكثير منها أوامر ترمب.

تشمل الأوامر التي ألغاها بايدن إجراء عام 2017 وقعه ترمب يوجه الحكومة لتبسيط اللوائح التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية، كجزء من محاولة للتراجع عن تأثير قانون دود-فرانك، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيسبوك تدفع مليار دولار لصناعة الأخبار شركات فيسبوك فيسبوك تدفع مليار دولار لصناعة الأخبار

استهدف بايدن أيضاً بعض الإجراءات التنفيذية الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها ترمب خلال الأشهر الأخيرة في منصبه، والتي جادل حينها بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي أثناء تعافيه من الوباء.

وقال بايدن في إعلان رئاسي: "على العكس من ذلك، فإنه يضر بالولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق منع بعض أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين من الانضمام إلى عائلاتهم هنا. كما أنه يضر بالصناعات في الولايات المتحدة التي تستخدم المواهب من جميع أنحاء العالم".

تم فقدان ما يصل إلى 120 ألف تأشيرة تفضيلية عائلية بسبب التجميد المرتبط بالوباء في سنة الميزانية 2020، وفقاً لجمعية المحامين الأميركية للمهاجرين، حيث لا يمكن للمهاجرين إحضار أفراد الأسرة إلا إذا كانوا مواطنين أميركيين يتقدمون للحصول على تأشيرات لأزواجهم أو أطفالهم دون سن 21 عاماً.

كما منعت دخول المهاجرين الذين يحملون تأشيرات عمل ما لم يُعتبروا مفيدين للمصلحة الوطنية مثل مهنيي الرعاية الصحية، وفقاً لـ "France24".

وأغلقت إجراءات ترمب، الباب أمام الآلاف من الفائزين في يانصيب التأشيرة الذين تم اختيارهم عشوائياً من بين مجموعة تضم حوالي 14 مليون متقدم للحصول على "البطاقات الخضراء" أو ما يعرف بـ غرين كارد تسمح لهم بالعيش بشكل دائم في الولايات المتحدة.

قال محامي الهجرة في كاليفورنيا كورتيس موريسون، الذي مثل آلاف الأشخاص الذين حظرهم التجميد، إن التأشيرات المحظورة تضيف إلى التراكم المتزايد الذي وصل إلى 437 ألف تأشيرة عائلية وحدها.

قال: "أنا سعيد بعملائي الذين هم الآن في وضع يمكنهم فيه الآن دخول الولايات المتحدة". لكن هذا التراكم سيستغرق سنوات إذا لم تتخذ الإدارة إجراءات طموحة.

تعرض بايدن لضغوط شديدة من المدافعين عن حقوق المهاجرين لإلغاء حظر الهجرة الذي فرضه ترمب، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية مارس. قالت المجموعات التي تفضل المستويات المنخفضة للهجرة إنها ضرورية لحماية العمال الأميركيين.

ومع ذلك، فإن إعلان الرئيس لم يلغِ مجموعة مختلفة من قيود ترمب المتعلقة بالوباء على بعض تأشيرات العمال المؤقتين، بما في ذلك H-1Bs، التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتوظيف المبرمجين والمهندسين من بلدان أخرى. ودعت مجموعات الأعمال بايدن إلى رفع هذا الحظر على الفور وشعر القادة بالإحباط لأنه لم يتم إلغاؤها بعد، بحجة أن السياسات تضر بالشركات الأميركية.

كما ألغى بايدن جهود ترمب لتحديد المدن التي زعم أنها "تسمح بالفوضى والعنف والدمار" في أعقاب الاحتجاجات الوحشية المناهضة للشرطة الصيف الماضي، والتي اشتمل بعضها على أعمال عنف وتدمير للممتلكات، حيث سعى ترمب إلى قطع التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد