الحكمة للأدوية للعربية: وصلنا إلى 520 مليون مريض خلال 2020

قال نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس "الحكمة" للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مازن دروزة، إن شركته وصلت إلى ما يزيد عند 520 مليون مريض خلال عام 2020، معتبرا هذا الأمر أكبر إنجاز للشركة خلال جائحة كورونا.

وأضاف في حديثه للعربية، أن التراجع الذي حققته الشركة في الأرباح هو محاسبي ولن يؤثر على توزيعات الأرباح أو على أرباح المساهمين، إذ إن الربح المحاسبي يدخل من ضمنه الكثير من الأمور مثل اسم الشهرة وشطب الأصول وغيرها.

وأوضح أن الأرباح الرئيسية للمجموعة (Core basic earning) زادت من 150.4 مليون دولار في 2019 إلى 172.9 مليون دولار في 2020، كما زادت المبيعات 6%، والأرباح التشغيلية ارتفعت 17%، فيما ارتفع الربح الرئيسي العائد للمساهمين بنسبة 20%.

وتراجعت الأرباح الصافية للمجموعة العام الماضي بنسبة 11% لتصل إلى 431 مليون دولار، وأما الإيرادات فنمت بـ 6% لتتجاوز 2.341 مليار دولار.

الاستحواذ على أصول غلاكسو

وفيما يتعلق باستحواذ الشركة على أصول شركة غلاكسو سميث كلاين في كل من مصر وتونس، قال إن الشركة تقوم حاليا بدراسة الأمر ولم تتقدم حتى الآن بعرض مالي للاستحواذ على هذه الأصول.

وتوقع أن تنتهي الشركة من هذه الدراسة خلال 3 أشهر من الإعلان عن عملية الاستحواذ المحتملة، أي قبل نهاية شهر أبريل.

وفي 26 يناير الماضي، قالت شركة أدوية الحكمة، إنها تخطط لشراء حصة غلاكسو سميث كلاين "جي.إس.كيه" في أصول منها أعمال الأدوية والتسويق الاستهلاكي والتصنيع في مصر وأنشطة العقاقير في تونس.

وأوضحت الشركة أن إجراء مزيد من المحادثات مع جي.إس.كيه سيتوقف على نتيجة الفحص الفني.