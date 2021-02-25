لتجنب الصين.. بايدن يوقع هذا الأمر التنفيذي لتعزيز الصناعة

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن أمراً تنفيذياً يوم الأربعاء يهدف إلى معالجة النقص العالمي في الرقائق الذي يؤثر على الصناعات التي تتراوح من الإمدادات الطبية إلى السيارات الكهربائية.

يتضمن الطلب مراجعة لمدة 100 يوم للمنتجات الرئيسية بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات المتقدمة المستخدمة في السيارات الكهربائية، تليها مراجعة أوسع وطويلة الأجل لستة قطاعات من الاقتصاد.

قال بايدن في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء قبل أن يوقع على الأمر، إن المراجعة طويلة الأجل ستسمح بتوصيات للسياسة لتعزيز سلاسل التوريد، بهدف تنفيذ الاقتراحات بسرعة، وفقا لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي هذا الإجراء بعد نداءات من أعضاء من الحزبين في الكونغرس وقادة الصناعة يحذرون من العواقب المحتملة للنقص.

كانت غرفة التجارة الأميركية، قد أصدرت تقريراً توضح فيه حجم الخسائر التي ستتكبدها الولايات المتحدة من حربها التجارية مع الصين والتي قدرت الخسائر بنحو تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن خسائرها من صناعات مثل الطيران وأشباه الموصلات.

تُستخدم أشباه الموصلات، لتشغيل الإلكترونيات بما في ذلك الهواتف والمركبات الكهربائية وحتى بعض المستلزمات الطبية. قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، إن "تصنيع أشباه الموصلات يمثل نقطة ضعف خطيرة في اقتصادنا وأمننا القومي".

تلقت سلسلة توريد أشباه الموصلات ضربة مبكرة في جائحة كوفيد لأن معظم رقائق العالم يتم تصنيعها في أماكن مثل الصين وتايوان. سلطت الأزمة الصحية الضوء على المشكلات المتعلقة باعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الخارجية في العديد من المجالات، وصناعة أشباه الموصلات لا تختلف.

وفقاً لجمعية صناعة أشباه الموصلات، وهو تحالف مدعوم من قبل العديد من صانعي الرقائق، تمثل الولايات المتحدة فقط حوالي 12.5% من تصنيع أشباه الموصلات.

أثر النقص بالفعل على العديد من الشركات. قالت شركة فورد في وقت سابق من هذا الشهر إن التقديرات المخفضة من الموردين قد تعني خسارة ما يصل إلى 20% من إنتاجها المتوقع في الربع الأول. وقالت جنرال موتورز في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستمدد فترة التوقف في العديد من مصانع الإنتاج بسبب النقص و"ستعيد التقييم في منتصف مارس".

يوم الأربعاء، قبل إعلان الأمر التنفيذي، قال المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بأول جاكوبسون، إن أسوأ ما في نقص الرقائق قد يكون قد انتهى بالفعل.

في رسالة إلى بايدن الأسبوع الماضي، كتبت العديد من الجمعيات الصناعية بما في ذلك جمعية صناعة الأمن، ورابطة التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ورابطة مصنعي المحركات والمعدات، أنه يجب على الولايات المتحدة تحفيز إنشاء مصانع جديدة لأشباه الموصلات يتم إنشاؤها في البلاد للتنافس بشكل فعال مع الدول الأخرى التي لديها استثمارات في إنتاج الرقائق.