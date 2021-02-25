شركة ترفع ملكيتها لـ90 ألف بيتكوين.. وتخطط لشراء المزيد

قالت شركة مايكرو استراتيجي MicroStrategy، شركة برمجيات المؤسسات التي تبنت الاستثمار في بيتكوين، إنها دفعت في المتوسط 52765 دولاراً مقابل ما يقرب من 20000 عملة مشفرة الأسبوع الماضي بعد إصدار 1.05 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل.

وذكرت الشركة في بيان، الأربعاء، أن أحدث غزو للشركة في سوق العملات المشفرة دفع إجمالي مقتنياتها إلى ما يزيد عن 90 ألف قطعة نقدية بتكلفة 2.17 مليار دولار.

وقالت إنها ستواصل شراء بيتكوين باستخدام "فائض النقد وقد تصدر المزيد من الديون لتمويل عمليات الشراء. وقفزت أسهم مايكرو استراتيجي بنسبة 13%.

انتعشت بيتكوين بعد تراجع لمدة يومين، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% إلى 49625 دولاراً اعتباراً من الساعة 11:27 صباحاً في نيويورك.

بلغ متوسط سعر مشتريات مايكرو استراتيجي، من عملة بيتكوين بعد شرائها الأخير 24000 دولار لكل عملة ما يمثل عائدا بنسبة 100% تقريباً لعملائها، يعادل أكثر من 2 مليار دولار.

وأبلغت شركة مايكرو استراتيجي عن خسائر تراكمية بلغت 70.7 مليون دولار في نهاية العام الماضي، وعزتها الشركة إلى تقلبات أسعار بيتكوين، إذا اشترت MicroStrategy أحدث عملة بيتكوين لها قبل أن تصل الأسعار إلى أدنى مستوى لها عند 45000 دولار يوم الثلاثاء، فمن الممكن أن تتطلع إلى خسارة تصل إلى 151 مليون دولار بناءً على متوسط سعر الشراء، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

أعلنت الشركة لأول مرة عن شراء بيتكوين الصيف الماضي، قائلة إنها استخدمت الاحتياطيات النقدية للشركة، كما أصدرت جولتين من السندات القابلة للتحويل منذ ذلك الحين لإجراء عمليات شراء إضافية.