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تسلا توقف الإنتاج مؤقتاً لطراز 3.. وتساؤلات حول المبيعات

تسلا مناسبة
تسلا طراز 3
تسلا

تسلا توقف الإنتاج مؤقتاً لطراز 3.. وتساؤلات حول المبيعات

14 تخفيضاً في الأسعار خلال العام

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دبي - العربية.نت

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أبلغت شركة تسلا العمال أنها ستوقف مؤقتاً بعض الإنتاج في مصنع تجميع السيارات في كاليفورنيا.

قالت مصادر لـ "بلومبرغ"، إن العمال في خط إنتاج طراز 3 في فريمونت أُخطروا بخفض إنتاج خطهم خلال الفترة من 22 فبراير حتى 7 مارس، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

سيحصل الموظفون على رواتبهم عن 22 فبراير و23 فبراير ولن يتم دفع رواتبهم عن 28 فبراير وحتى 3 مارس، حيث تم نصحهم بأخذ إجازة.

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في حين أن انقطاع خطوط الإنتاج أمر معتاد بالنسبة لشركات صناعة السيارات، إلا أنه يؤثر على إيرادات الشركات.

قالت تسلا الشهر الماضي إنها تحاول التخفيف من آثار النقص العالمي في أشباه الموصلات على عملياتها، وإنها تتوقع زيادة عمليات تسليم السيارات العالمية بأكثر من 50% هذا العام.

يعد تحقيق الحد الأقصى من عمليات التسليم أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لشركة تسلا حتى يتمكن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، من تحقيق هدفه الطموح المتمثل في بيع 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030.

خفضت تسلا سعر طرازاتها المختلفة 14 مرة في الأسواق من الصين إلى اليابان وفرنسا، هذا العام، مما يثير القلق من عدم رؤية الأحجام المطلوبة للمبيعات.

كتب جوردون جونسون، مؤسس شركة GLJ Research: "عند النظر في أن تسلا لديها مخزون فائض في الربع الأخير من عام 2020، ولم تتمكن مطلقاً من بيع طاقتها الإنتاجية، فإننا نرى الشركة في الوقت الحالي مقيدة بالطلب، بدلاً من تقييد الإنتاج.

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