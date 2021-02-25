لهذا السبب.. منصة تعليم رقمية تسعى لجمع 20 مليار دولار قبل 2022

تسعى شركة يوان فوداو Yuanfudao المدعومة من شركة "تينسينت القابضة" إلى الحصول على تمويل جديد بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار، حيث لا تظهر معركة حرق الأموال في ساحة التعليم عبر الإنترنت في الصين أي علامة على تراجعها.

يخطط تطبيق التدريس ومقره بكين لجمع ما لا يقل عن مليار دولار، وقد أجرى مناقشات مع مستثمرين من بينهم Boyu Capital و DCP Capital، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

يأتي جمع التمويل الأخير بعد أقل من ستة أشهر من جولة بقيمة 2.2 مليار دولار قدرت الشركة الناشئة بـ 15.5 مليار دولار، وهي أكبر نسبة بين شركات تكنولوجيا التعليم على مستوى العالم، على حد قول Yuanfudao في ذلك الوقت.

وقالت المصادر إن شركة يوان فوداو، تسعى إلى تعزيز تقييمها قبل الظهور المحتمل لأول مرة في سوق الأسهم في عام 2022.

وتعمل شركات تكنولوجيا التعليم في الصين على تجديد مواردها بعد إنفاق مئات الملايين لتوسيع عملياتها خلال الإغلاق الوبائي في عام 2020.

وجذبت الشركات الناشئة في مجال التعليم عبر الإنترنت في الصين ما مجموعه 9.2 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من 4 أضعاف الأموال التي تم جمعها في عام 2019، وفقاً لشركة الأبحاث Zero2IPO Group.

وفي يناير الماضي، جمعت شركة زوييبانغ – أقرب منافسيها - 1.6 مليار دولار من مستثمرين من بينهم مجموعة علي بابا القابضة وصندوق فيجن التابع لـ سوفت بنك.

وأثار التوسع غير المقيد غضب بكين، التي أشارت إلى نيتها في كبح جماح التأثير المتزايد لشركات التكنولوجيا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجهت وزارة التعليم في البلاد انتقادات إلى السلوكيات المشكوك فيها من جانب الشركات، والتي تتراوح من الإعلانات المفرطة إلى استخدام مواد تعليمية غير معتمدة، حسبما كتبت الصحيفة الرسمية للرقابة التأديبية للحزب الشيوعي الشهر الماضي.

وتأسست Yuanfudao في عام 2012، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التعليمية عبر الإنترنت من دورات البث المباشر إلى اختبار الاستعداد، مع أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء الصين. كما أنشأت الشركة أيضاً منشآت تعليمية غير متصلة بالإنترنت يعمل بها أكثر من 30 ألف موظف.