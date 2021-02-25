نتفليكس تخطط لإنفاق 500 مليون دولار في أسرع أسواقها نمواً

تخطط شركة نتفليكس Netflix لإنفاق 500 مليون دولار على الأفلام والبرامج التلفزيونية في كوريا الجنوبية هذا العام، مما يعزز الاستثمار في المحتوى الذي كان عاملاً رئيساً لنجاح شركة البث العملاقة في أحد أسواقها الأسرع نمواً.

قال الرئيس التنفيذي المشارك وكبير مسؤولي المحتوى تيد ساراندوس، في حدث افتراضي يوم الخميس، إنه منذ دخولها البلاد في عام 2016، استثمرت الشركة الأميركية 700 مليون دولار في محتوى محلي، وأنتجت حوالي 80 مسلسلاً وفيلماً أصلياً في كوريا الجنوبية.

كشفت نتفليكس عن أرقام مستخدمي السوق لأول مرة، وقالت إن لديها 3.8 مليون مشترك مدفوع في كوريا الجنوبية في نهاية عام 2020، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

حددت شركة لوس جاتوس، ومقرها كاليفورنيا، كوريا الجنوبية باعتبارها أحد مفاتيح نجاحها في آسيا، وهي منطقة شاسعة تضم أكثر من نصف سكان العالم. آسيا هي أصغر منطقة في نتفليكس في الوقت الحالي، بعد أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا.

تعد إضافة عملاء في آسيا أمراً مهماً أيضاً في السنوات المقبلة إذا كان عليها الحفاظ على نموها الأخير وسط المنافسة المتزايدة في المنطقة من منافسين مثل Disney + وأمازون برايم Amazon Prime، الذين ينفقون أيضاً المزيد على إنتاج المحتوى.

قال ساراندوس إن نتفليكس، التي بدأت لتوها في اختراق آسيا خلال العامين الماضيين، أنتجت أكثر من 200 فيلم ومسلسل أصلي في آسيا. أضافت الخدمة 9.2 مليون عميل في المنطقة العام الماضي، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى أكثر من 25 مليون عميل. وجاء معظم هذا النمو من أربعة أقاليم: أستراليا واليابان والهند وكوريا الجنوبية.

توسيع المشاركة

كوريا الجنوبية هي ثالث أكبر سوق لـ نتفليكس في آسيا من حيث المبيعات، بعد أستراليا واليابان، وفقاً لشركة الاستشارات ميديا بارتنرز أسيا، والتي تقدر أن قاعدة مشتركي المنصة في كوريا الجنوبية يمكن أن تنمو إلى أكثر من 5 ملايين في عام 2021.

استحوذت كوريا الجنوبية على 15% من عائدات نتفليكس من منطقة آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي ومن المتوقع أن تتوسع الحصة إلى 17% هذا العام، وفقاً لشركة الاستشارات.