مشتريات محلية ترفع المكاسب الأسبوعية لبورصة مصر

عززت مشتريات المستثمرين المصريين من استمرار البورصة المصرية في المربع الأخضر، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 12.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 697.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 709.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.08%، مضيفاً نحو 237 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 11380 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11617 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76%، مضيفاً نحو 18 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2361 نقطة إلى نحو 2379 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.5% بارحاً نحو 213 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 14048 نقطة إلى نحو 14261 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 2.2% مضيفاً نحو 96 نقطة، وذلك بعدما صعد من مستوى 4375 نقطة إلى نحو 4471 نقطة.

أيضاً، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.44% مضيفاً نحو 34 نقطة، وذلك بعدما صعد من مستوى 2350 نقطة إلى نحو 2384 نقطة. وأخيراً، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 1.48% مضيفاً نحو 50 نقطة بعدما ارتفع من 3374 نقطة إلى نحو 3424 نقطة.

على صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 7.4 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 798.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.7 ألف عملية لعدد 193 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 82.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 11.93%، والعرب على 5.18%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على 23.07% من إجمالي تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 76.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 48.3 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، على التوالي.