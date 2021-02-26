بيل غيتس يخاطب أنصار "إيلون ماسك" ويتحدث عن بيتكوين

أكد مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، في محادثة مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي Clubhouse، أنه لم يستثمر في البيتكوين.

وقال غيتس، للمضيف أندرو سوركين، إنه يفضل الاستثمار في الشركات "التي تصنع المنتجات"، مستشهدا بلقاحي ملاريا والحصبة كأمثلة.

إلى ذلك، كان ناقش غيتس في مقابلة سابقة، حماس مؤسس "تيسلا" إيلون ماسك للعملة الافتراضية.

وتوجه للمستثمرين قائلا: "إذا كان لديك أموال أقل من إيلون ماسك، فربما عليك الانتباه"، بحسب ما ورد في "بلومبيرغ".

وتابع: "يمتلك ماسك أطناناً من المال، لذلك لا أشعر بالقلق من أن عملة البيتكوين الخاصة به سترتفع أو تنخفض بشكل عشوائي".

وقفزت قيمة البيتكوين ما يقرب من 50%، بعد أن كشفت تيسلا أنها اشترت 1.5 مليار دولار من العملة وخططت لقبولها كدفعة، لكنها انخفضت لاحقاً بنسبة 20%.

بدورها، وصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين العملة بأنها "طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات".