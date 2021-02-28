خطأ فادح يمحو 323 مليون دولار من أرباح هذه المجموعة المصرفية

بعد سلسلة من الأخطاء المصرفية الفادحة التي وقعت فيها مجموعة سيتي غروب الأميركية العام الماضي، أعلن البنك عن تكبده خسائر تقدر بنحو 323 مليون دولار من تحويل عن طريق الخطأ بنحو 900 مليون دولار إلى دائني شركة مستحضرات التجميل ريفلون التي تقع في قلب أزمة ديون طاحنة.

وقال البنك في بيان إنه أضاف بأثر رجعي نحو 390 مليون دولار من النفقات التشغيلية إلى حسابات الربع الرابع من العام الماضي لتغطية الخسائر التشغيلية المتعلقة ببعض المسائل القانونية في إشارة إلى الخسائر المتعلقة بتحويلات شركة ريفلون.

وخاض البنك غمار معركة قانونية لاسترجاع نحو 500 مليون دولار من أموال التحويلات ولكن محكمة فدرالية رفضت دعوى البنك بتاريخ 16 فبراير الجاري بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

في أغسطس الماضي، قال البنك إنه حول عن طريق الخطأ نحو 900 مليون دولار إلى المقرضين لشركة مستحضرات التجميل "ريفلون" والتي تعمل لها المجموعة المصرفية العملاقة كوكيل إداري ووسيط مع الدائنين.

وأضاف البنك حينها إن ما حدث خطأ تشغيلي وأنه اتخذ خطوات فعلية لاستعادة المبالغ الزائدة من خلال التواصل مع المقرضين الذين تم تحويل الأموال إلى حساباتهم ولكنه فشل في استعادة المبلغ كاملا في وقت قام فيه بعض المقرضين برد الأموال الزائدة بالفعل.

وكان يفترض أن تقوم المجموعة المصرفية الأميركية بتحويل فقط مدفوعات فائدة للمقرضين نيابة عن ريفلون ولكنه قام بتحويل مبلغ يزيد نحو 100 ضعف عن المبلغ المفترض تحويله.

ووقعت المجموعة الأميركية في خطأ مصرفي آخر في سبتمبر الماضي يتعلق بسندات قيمتها نحو مليار دولار، إذ قامت المجموعة بإرسال إشعار إلى المستثمرين يخبرهم أن سنداتهم التي كان ينتظر أن تستحق بعد 5 سنوات من الآن ستستحق بالعام 2043.