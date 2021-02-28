بريطانيا تخصص هذا الرقم لمساعدة الشركات المتعثرة!

من المقرر أن تنشئ المملكة المتحدة برنامج منح بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات دولار) لمساعدة الشركات التي تضررت بشدة من الوباء.

سينطبق برنامج "إعادة التشغيل" في الغالب على شركات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه – وهي الصناعات التي تأثرت بشكل أكبر بسلسلة عمليات الإغلاق التي فُرضت في العام الماضي.

سيتم الإعلان عن الخطة الأربعاء المقبل كجزء من إصدار الميزانية الوطنية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن خارطة طريق للخروج من الإغلاق في وقت سابق من هذا الشهر، مع إعطاء الأولوية لعودة المدارس والأنشطة الخارجية وإعادة فتح المتاجر والمطاعم.

أدى إغلاق الكثير من الاقتصاد إلى دفع المملكة المتحدة إلى أسوأ ركود لها منذ 300 عام، وأدت مجموعة من إجراءات الدعم الحكومي إلى زيادة الديون.

بموجب البرنامج الجديد، ستكون شركات التجزئة غير الأساسية مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 6000 جنيه إسترليني لكل فرع لمساعدتها على إعادة فتحها وبدء الأعمال بأمان مع خروج الاقتصاد من الإغلاق الوطني.

كما ستحصل صالات الألعاب الرياضية والمقاهي ومصففي الشعر والمطاعم - التي ستفتح لاحقاً أو ستتأثر أكثر بالقيود - على ما يصل إلى 18000 جنيه إسترليني لكل فرع.