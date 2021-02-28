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هل فقد الذهب بريقه؟ 3 أسباب وراء تراجعه

الذهب

هل فقد الذهب بريقه؟ 3 أسباب وراء تراجعه

السندات الأميركية وبيتكوين تضغطان عليه

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دبي - العربية.نت

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قال مدير أبحاث السوق في مجموعة سبائك عبد العظيم الأموي، إن هناك 3 أسباب رئيسية لتراجع الذهب خلال الفترة الماضية.

وأضاف في حديثه للعربية، أن العامل الأول يتمثل في العلاقة العكسية بين عوائد السندات والذهب من حيث البحث عن العائد.

أما العامل الثاني، فهو أن هناك تحركا للسيولة من صناديق الذهب إلى الصناديق المقومة بعملة بيتكوين.

وأوضح الأموي أن العامل الثالث يتمثل في أنه "كلما اقتربنا من تسييل الأسهم يتم هذا التسييل على حساب مراكز الذهب".

وفي الوقت ذاته، قال إنه بينما ارتفع الذهب بنسبة 22% العام الماضي، كان متوسط ارتفاعه خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 10.5%.

وتوقع أن يعود الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الشهور المتبقية من العام بنسب تتراوح بين 8 إلى 10%.

ونزل الذهب أمس السبت بنسبة 2.42% إلى 1732.45 دولار للأوقية. يأتي ذلك في الوقت الذي حامت فيه عوائد الخزانة الأميركية قرب ذروة عام، مما يُضعف جاذبية المعدن الأصفر.

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