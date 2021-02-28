عمان تنقل حصتها في أكبر تجمع نفطي إلى شركة جديدة

تنقل الحكومة العمانية حصتها في واحدة من أكبر المربعات النفطية في الشرق الأوسط إلى شركة طاقة حديثة الإنشاء حيث تتطلع السلطنة إلى استخدام الأصول لزيادة الديون.

ستمتلك شركة "تنمية طاقة عمان" المملوكة للدولة حصة الحكومة البالغة 60% في المربع 6، وفقاً لمرسوم ملكي نُشر يوم الأحد، والتي انتقلت إليها من شركة "تنمية نفط عمان".

كانت سلطنة عمان، تهدف إلى الاستفادة من أصول الطاقة، وقد تصدر شركة "تنمية طاقة عمان" EDO سندات بحوالي 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2021، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمربع 6، قبالة ساحل عمان، 650 ألف برميل يومياً، وتمتلك شركة "رويال داتش شل" 34%، بينما تمتلك شركة "توتال" حصة 4% المتبقية.

وقد عينت الحكومة هيفاء الخيفي في منصب رئيس الشركة الجديد الشهر الماضي، والتي انضمت من شركة تنمية نفط عمان وهي أيضاً رئيسة الوحدة السعودية لشركة ستيت ستريت كورب، الوصي ومدير الأموال في بوسطن.