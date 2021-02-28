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ماستركارد تتبرأ من بيتكوين.."لا يمكن أن تكون جزءاً من شبكتنا"

بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

ماستركارد تتبرأ من بيتكوين.."لا يمكن أن تكون جزءاً من شبكتنا"

بسبب تقلباتها الحادة

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دبي - العربية.نت

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أحدثت ماستركارد هزة في أسواق العملات المشفرة عندما أعلنت عملاق خدمات الدفع في وقت سابق من هذا الشهر أن خطتها هي البدء في السماح للعملات المشفرة بدخول شبكتها.

لكن لا تتوقع أن تكون عملة بيتكوين جزءاً من ذلك.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي في ماستركارد، آن كيرنز، في مؤتمر مستقبل الأموال Future of Money إن بيتكوين لن تعمل حقاً في خططها.

وأضافت: "لا يمكن اعتبار بيتكوين أداة دفع"، ووصفتها "إنها متقلبة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً لإتمامها"، وفقاً لما ذكره موقع " Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأوضحت أنه إذا ذهبت لتناول فنجان من القهوة، وقررت الدفع بعملة بيتكوين، فلن تعلم كم تكلفك بالضبط حتى وقت سداد الفاتورة، كما قد يستغرق الأمر 10 دقائق لتسوية الصفقة بالفعل".

وقالت كيرنز إنه من المفيد التفكير في عملات بيتكوين كفئة أصول مثل الذهب، وليس كأداة دفع.

تابعت، أن ماستركارد تريد جلب ما يسمى بالعملات المستقرة إلى شبكاتها، وتعمل مع البنوك المركزية على خططها للعملات الرقمية.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي يبحث في عملة رقمية، لكنه أكد أنه ليست هناك حاجة للقيام بذلك بسرعة.

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