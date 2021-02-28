تأجيل توسعة ترمب للغولف في دبي حتى عام 2022

بعد 4 سنوات من افتتاحها للعمل، يواجه نادي ترمب العالمي للغولف الذي يحوي ملعباً من 18 حفرة والتي صممها تايغر وودز تأخيراً آخر، هذه المرة حتى عام 2022 على الأقل، وفقاً لما ذكره أحد كبار الموظفين المشاركين في العملية، لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لم يعرض بعد أياً من لافتات ترمب النموذجية المزخرفة بالذهب، فيما ظهر اسم داماك العقارية، المطور المحلي وشريك ترمب الذي يبني المجتمع المحيط، أكويا أكسجين.

سيكون مشروع ترمب جزءاً من "مجتمع أكويا أكسجين المرموق الذي تبلغ مساحته 55 مليون قدم مربعة"، وفقاً لموقع منظمة ترمب. كما سيشمل أكويا أكسجين مطاعم ومسابح ومستشفى ومسجدا.

قال رئيس شركة TGR Design، بريون بيل، التابعة لـ"تايغر وودز"، يتم تنفيذ ملعب الجولف في الغالب. لكن بناء النادي متوقف مؤقتاً في الوقت الحالي، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وذكر المصدر أن سبب التأخير غير واضح، حتى بين الأشخاص رفيعي المستوى الذين يعملون في المشروع، على الرغم من أنه تم إخبار البعض أنه مرتبط بوباء كوفيد-19.

سيكون افتتاح ملعب ترمب الثاني للجولف اختباراً مهماً لدبي - مرادفاً للفخامة، وناطحات السحاب المتلألئة، ومراكز التسوق الضخمة والنمو السريع - في الوقت الذي تحاول فيه الخروج من ركود عقاري طويل.

انخفضت أسعار العقارات على مدى السنوات الست الماضية، مما قلص ما يقرب من 35% من قيمة المساكن.

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