قنوات "يوتيوب" الأكثر متابعة في العالم.. تعرف عليها!

تستحوذ قناة موسيقى بوليوود الهندية T-Series، على أكبر عدد من المتابعين على يوتيوب يبلغ 172 مليون متابع، تليها القناة الكوميدية PewDiePie بنحو 109 ملايين متابع التي يديرها السويدي فيليكس كيلبرغ.

في عام 2018، تصارعت كل من القناتين بشدة على المركز الأول في يوتيوب، ولكن كان على كيلبرغ أن يستسلم أخيراً للنداء الجماهيري للموسيقى التصويرية السينمائية الهندية.

في السابق، كان PewDiePie هو الحساب الذي يضم أكبر عدد من المشتركين على يوتيوب، حيث احتفظت القناة بالصدارة لمدة خمس سنوات، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

عندما كانت القناة الهندية تتقدم ببطء لاقتناص المركز الأول، احتشد كيلبرغ ورفاقه من أصدقاء "يوتيوبر" للاحتفاظ بها من خلال نشر أحدث إصدارات سلسلة "بيتش لازانيا" الساخرة حول قناة حول T-Series المنافسة التي حصدت 282 مليون مشاهدة، فضلاً عن شراء مقاعد باهظة الثمن في دوري سوبل بأول 2019 لحث المتابعين على الاشتراك في القناة، إلا أن سلسلة تي نجحت في النهاية في احتلال الصدارة.

لا يزال ترتيب قنوات يوتيوب الأكثر متابعةً يهيمن عليه عروض الموسيقى والترفيه حتى أوائل عام 2020. ومنذ ذلك الحين، ظهر المزيد من قنوات محتوى الأطفال على الساحة - من المحتمل أن تكون شهادة على الطلب الناجم عن فيروس كورونا من قبل الآباء الذين يعتنون بأطفالهم في المنزل أثناء إغلاق المدارس والرعاية النهارية.