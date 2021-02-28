رسوم متحركة ولكن بمئات المليارات من الدولارات!

احتفلت بوكيمون Pokémon بعيدها الخامس والعشرين يوم السبت، ولم تنقطع الضجة حول "وحوش الجيب" منذ الإصدار الأول لـ Gameboy في عام 1996.

تم إطلاق لعبة الفيديو العشرين في السلسلة الأساسية في عام 2019، والتي صدر عنها أكثر من 1000 حلقة من البرامج التلفزيونية وأعمال بطاقات التداول الشهيرة.

تعد علامة Pokémon التجارية هي العلامة التجارية الأكثر قيمة لوسائل الإعلام في العالم حيث تقدر مبيعاتها منذ إطلاقها بـ 100 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يحتل امتياز ياباني آخر المرتبة الثانية في الترتيب الذي يهيمن عليه التعاون الأميركي والبريطاني.

حققت "مرحباً كيتي" Hello Kitty مبيعات بقيمة 84.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم منذ إنشائها في عام 1974.

وترجع هيمنة الولايات المتحدة في التصنيف جزئياً إلى شركة والت ديزني، التي تحتل المراتب من 3 إلى 6 عبر الأفلام الكارتونية لسلسلة ويني ذا بوه، وميكي ماوس، وحرب النجوم، و إمبراطورية أميرات ديزني.

من بين أكثر 10 امتيازات إعلامية قيمة، سلسلة كتب الأطفال اليابانية أنبنمان، والتي سجلت مبيعات بقيمة 44.9 مليار دولار، ومارفيل سينيماتيك يونيفرس بقيمة 35.3 مليار دولار، ولعبة سوبر ماريو الشهيرة بقيمة 34.6 مليار دولار، وعالم هاري بوتر السحري الذي حقق مبيعات بقيمة 32.2 مليار دولار.