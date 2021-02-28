أسهم شركات الطيران تسبق الصناعة وتعاود التحليق.. فهل انتهت الأزمة؟

بالرغم من كل التفاؤل بشأن استئناف السفر مع طرح اللقاحات، لا يزال أمام أسهم شركات الطيران طريق لتعويض الأرضية التي فقدتها في الوباء، وقد يتطلب الأمر علامات انتعاش في الرحلات الطويلة للقطاع لتحقيق المزيد من المكاسب.

ارتفع مؤشر بلومبيرغ وورلد إيرلاينز بنسبة 15% هذا الشهر لكنه يقل بنسبة 17% عن ذروته لعام 2020، التي بلغها في يناير قبل تفشي فيروس كورونا، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

قالت المحللة في شركة كوين، هيلان بيكر: "على الصعيد العالمي، لا تزال البلدان بحاجة إلى إعادة فتح حدودها، وإعادة فتح مناطق الجذب السياحي قبل سفر الناس دولياً".

من بين شركات الطيران الأوروبية، كان الفائزون الكبار هم رايان آير Ryanair Holdings ، وشركة ويز آير القابضة.

كتب روب بارنيت، و كونروي غاينور، من بلومبرغ إنتليجنس، في تقرير الأسبوع الماضي: "مع تخفيف قيود السفر في المملكة المتحدة وأماكن أخرى، نعتقد أن الطلب سيتعافى بشكل أسرع في Ryanair و Wizz Air وغيرهما من شركات الطيران منخفضة التكلفة". من المحتمل أن تكون هناك وتيرة أبطأ في شركات الطيران كاملة الخدمات مثل IAG البريطانية، حيث قد لا يكون الارتداد في السفر لمسافات طويلة سريعاً.

من بين شركات الطيران الأوروبية الكبرى، ترى شركات السمسرة أن رايان آير، وويز آير فقط تزودان المستثمرين بأداء إيجابي في أسعار الأسهم خلال العام المقبل، فيما يُعتقد أن تنخفض أسعار أسهم شركتي لوفتهانزا، وآير فرانس، بأكثر من 40%.

في آسيا، حيث ظهر الوباء لأول مرة في أوائل العام الماضي، ارتفع مؤشر بلومبرغ إنتليجنس لشركات الطيران الآسيوية بنسبة 5.4% هذا الأسبوع، متجاوزاً المؤشر القياسي في المنطقة منذ أكثر من عقد.

قالت المحللة في شركة بوكوم إنترناشيونال، لويا يو: "أعتقد أن أخبار اللقاح قد تم تسعيرها". "ولكي ترتفع أسهم شركات الطيران أكثر، نحتاج إلى معرفة شكل اللقاح في وقت لاحق من هذا العام".

وقالت إنه إذا تم قبول اللقاح على نطاق واسع، فإن الشيء التالي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت دول آسيا تستخدم ما يسمى بجوازات سفر كورونا، والذي سيكون حافزاً كبيراً للقطاع.

في الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركات الطيران منذ أغسطس وسط تزايد التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا. ومن بين أكبر الرابحين شركة هاوايان القابضة، وألاسكا أير غروب، وسكاي ويست، وجيت بلو أيروايز، ودلتا إيرلاينز.