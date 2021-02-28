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مقتنيات مشفرة رقمية نادرة بملايين الدولارات.... ماهي؟

عملات مشفرة
عملات مشفرة نادرة
عملات مشفرة

مقتنيات مشفرة رقمية نادرة بملايين الدولارات.... ماهي؟

لها منصات خاصة للتداول

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دبي - السيد محمد

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لا ينفك عالم العملات المشفرة يطالعنا بما هو جديد بدءا من الزخم والضجيج حول تداولاتها في الأسواق العالمية، وصولا إلى بيع مقتنيات مشفرة نادرة مقابل ملايين الدولارات من قبل المهوسين باقتناء كل ما هو نادر.

وعلى مدار الأيام الماضية، دفع راغبو اقتناء الأشياء النادرة مئات الآلاف من الدولارات من أجل الحصول على الرموز الافتراضية الرقمية النادرة غير القابلة للاستبدال والتي يمكن أن تمثل رموزاً لأي شيء من الفن إلى الرياضة والسياسة مع إقبال قياسي أيضا من قل المستثمرين، بحسب ما ذكرته شبكة CNBCالأميركية.

والرموز غير القابلة للاستبدال أو ما يصطلح على تسميتها اختصارا باللغة الإنجليزية " NFTs" هي أصول مشفرة غير قابلة للتجزئة وفريدة من نوعها تم إطلاقها في بداية المطاف على الإيثر يوم ولكنها متاحة في الوقت الحالي على عديد من سلاسل الكتل Block chain الأخرى.

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وهناك مجموعة مختلفة الرموز غير القابلة للاستبدال أشهرها على الإطلاق Crypto Kitties والتي تمثل رموزا لمجموعة من القطط تختلف في أسعارها بناء على معايير تعدين الرمز.

ولا يتم تداول الرموز غير القابلة للاستخدام في بورصات العملات المشفرة المعروفة، ولكن بدلا من ذلك يتم بيعها في أسواق رقمية مخصصة للأمر على غرار Open Bazzar و Market place.

وقال أحد المستثمرين الكنديين ويدعى شيلدون كوري في تصريحات للشبكة الأميركية إن قام بدفع نحو 20 ألف دولار الأسبوع الماضي مقابل شراء رمز مشفر غير قابل للاستبدال من فئة CryptoPunks وهي رموز نادرة جرى إطلاقها للمرة الأولى في العام 2017.

والأسبوع الماضي، بيع رمز مشفر غير قابلة للاستبدال من فئة Crypto Kitties مقابل نحو 500 ألف دولار في علامة لا تخطئها العين على ارتفاع الإقبال على تلك الأصول الرقمية التي باتت تجتذب شهرة يوما بعد يوم بعد الصعود القياسي للبيتكوين والذي صاحبه أيضا موجة صعود لعديد العملات المشفرة.

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