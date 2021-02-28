خبر سار.. حالات كورونا الجديدة تتراجع في الإمارات بهذا المعدل!

تراجعت الإصابات بفيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من الخمس عن ذروة أواخر يناير، محتلة المرتبة الثالثة عالمياً في معدل تراجع الإصابات خلف إسرائيل والمملكة المتحدة.

بناءً على متوسط سبعة أيام، انخفضت الحالات الجديدة بأكثر من 80% في المملكة المتحدة وانخفضت إلى النصف في إسرائيل منذ أن بلغت ذروتها في أوائل يناير.

أعاد كلا البلدين إجراءات الإغلاق الصارمة وسط زيادة جديدة في الإصابات، ومنذ ذلك الحين قاما بتطبيق برامج تلقيح سريعة.

تمتلك الإمارات العربية المتحدة أيضاً واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم، حيث قدمت 56 جرعة لكل 100 شخص. بدأت الحالات في الارتفاع مرة أخرى في نهاية العام الماضي وبلغت ذروتها في أواخر يناير كمتوسط 7 أيام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في حين أن الارتفاع أدى إلى إعادة فرض بعض القيود، إلا أن الإمارات العربية المتحدة ابتعدت حتى الآن عن إغلاق كامل آخر.