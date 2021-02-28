100 مليار دولار قيمة متوقعة لـ "موديرنا" لهذا السبب!

قال أحد المحللين إن شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية والأدوية، وهي شركة رائدة في تطوير لقاحات فيروس كورونا، لديها القدرة على الوصول إلى رأسمال سوقي يزيد عن 100 مليار دولار.

وقال العضو المنتدب وكبير محللي التكنولوجيا الحيوية في شركة أوبنهايمر، هارتاج سينغ، إن مسارات مبيعات الشركات المماثلة أظهرت ما يمكن أن تختبره موديرنا في المستقبل.

ويرى سينغ، أن تقييم موديرنا يجب أن يتساوى مع متوسط مضاعفات شركات التكنولوجيا الحيوية الحالية، والتي يتم تداولها عند 10 أضعاف حجم مبيعاتها السنوية للسنوات الخمس المقبلة من أمثلة أليكسون، وريجينيرون، وفارتكس.

وقدّر سينغ، المبيعات المستقبلية لحقوق تصنيع شركة موديرنا من لقاح كورونا، فضلاً عن لقاح إنفلونزا جديد من المفترض أن يصل إلى الأسوق في العامين المقبلين بنحو 10 مليارات دولار بعد خمس إلى سبع سنوات من الآن، ما يجعل القيمة الحالية لرسملتها السوقية عند 100 مليار دولار، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة موديرنا ما يزيد قليلاً عن 57 مليار دولار، بعد ارتفاع الأسهم بنسبة 3% يوم الخميس، حيث تجاوزت عائدات الربع الرابع، البالغة 571 مليون دولار، التقديرات البالغة 318.9 مليون دولار، مقارنة بـ 14 مليون دولار للربع الرابع من عام 2019.

وتوقعت الشركة تحقيق مبيعات 18.4 مليار دولار من لقاح كورونا في عام 2021، بعد أن جلبت 199.87 مليون دولار في الربع الرابع. ومع ذلك، فقد أبلغت الشركة عن خسارة ربع سنوية في الأسهم قدرها 69 سنتاً، أي أكثر من 35% من الخسارة التي توقعها المحللون.

دفعة تشجيعية

وأعلنت شركة الأدوية يوم الأربعاء أنها من المقرر أن تبدأ تجارب اللقاح المعزز الجديد ضد كورونا، المصمم لتوفير حماية أفضل ضد نوع جديد من الفيروس اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا. قالت موديرنا إنها شحنت جرعات من اللقاح إلى المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة للاختبار.

وبشكل منفصل، أعلنت الشركة أيضاً الأربعاء أنها تتوقع إنتاج ما يصل إلى 700 مليون جرعة في عام 2021 و1.4 مليار جرعة في عام 2022، على افتراض أن اللقاح سيتم إعطاؤه بمستواه الحالي البالغ 100 ميكروغرام.

وإذا ثبت أن اللقاح فعال عند مستوى جرعة أقل، قالت الشركة إنها يمكن أن توفر ما يصل إلى 2.8 مليار جرعة في عام 2022.