بافيت يحذر المستثمرين من مستقبل قاتم للسندات

لم تُضعف جائحة فيروس كورونا حماسة وارن بافيت حيال مستقبل أميركا وشركته بيركشاير هاثاواي.

انتهز بافيت فرصة الخطاب السنوي الذي يبعث به إلى المستثمرين لطمأنتهم بأنه ومن يخلفونه سيعتنون بأموالهم في بيركشاير، مستفيدين من "مرور الوقت" وما قال إنه "هدوء داخلي".

"مستقبل قاتم" بهذه الكلمات حذر بافيت المستثمرين في السندات نتيجة تراجع أسعارها إلى مستويات متدنية الأسبوع الماضي.

وذكر بافيت أن صناديق الاستثمار اتجهت لشراء ديون شركات متدنية التصنيف طمعا في عائد أعلى، ليأتي ذلك بعد أن وصل العائد على السندات الحكومية في أوروبا واليابان إلى السالب. وخفضت باركشاير هاثاوي حيازتها لسندات الشركات بشكل طفيف في الربع الأخير من العام.

ورغم فقد 31 ألف وظيفة لدى بيركشاير العام الماضي، لم يحد بافيت عن تفاؤله المعروف به، وأعاد شراء أسهم بقيمة 24.7 مليار دولار في 2020 في مؤشر على أنه يعتقد أن السعر أقل من قيمتها الحقيقية، نقلاً عن رويترز.

وأشاد بقدرة الاقتصاد على تحمل "تعطيلات شديدة" وتحقيق تقدم "مذهل". وكتب يقول "النتيجة الحاسمة التي خلصنا إليها: "لا تراهنوا ضد أميركا أبدا".

وقال الشريك لدى جاردنر وروسو وجاردنر في لانكستر بولاية بنسلفانيا والمستثمر القديم في بيركشاير، توم روسو: "لديه ثقة عميقة في شركته وفي أميركا".

كسر الخطاب صمتا غير معتاد من بافيت (90 عاما)، إذ لم يظهر علنا منذ اجتماع بيركشاير السنوي في مايو/أيار الماضي.

تناول الخطاب المواضيع المعتادة، مثل جشع المصرفيين في فرض رسوم على الصفقات تفيدهم أكثر من الشركات التي يمثلونها، لكنه لم يتطرق للجائحة، وهي عامل رئيسي وراء فقد الوظائف في بيركشاير.

ولم يتناول المشاكل الاجتماعية الأخيرة أو مناخ الانقسام السياسي الذي تتعامل معه شركات أخرى بصورة أكثر مباشرة حاليا.

وأشار بافيت إلى التزام طويل الأمد تجاه أبل، حيث ختمت بيركشاير 2020 وفي حوزتها أسهم بقيمة 120.4 مليار دولار، رغم بيع أسهم بمليارات الدولارات في الآونة الأخيرة.

وأعلنت بيركشاير يوم السبت عن تحقيق ربح صاف بلغ 35.84 مليار دولار في الربع الرابع، و42.52 مليار للعام بأكمله، بفضل مكاسب كبيرة من الأسهم.

وهبطت إيرادات التشغيل، التي يعتبرها بافيت مقياسا أدق للأداء، 9% على مدار العام إلى 21.92 مليار دولار.

واستمرت عمليات إعادة شراء الأسهم في 2021، إذ أعادت الشركة شراء أكثر من 4 مليارات دولار من أسهمها. وختمت 2020 بسيولة 138.8 قدرها مليار دولار.

لدى بيركشاير، التي مقرها أوماها بولاية نبراسكا، أكثر من 90 من وحدة عاملة، وتراجعت قوة العمل لديها العام الماضي 8% ليصل عدد العاملين إلى نحو 360 ألفا.