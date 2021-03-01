خسائر الأسهم العالمية تقلص مكاسب بورصة مصر في فبراير

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين التي قلصت من تداعيات المبيعات الخاصة بالمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى الضغوط الخاصة بالتراجعات التي طالت غالبية أسواق الأسهم والبورصات العربية والعالمية.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.03% رابحاً نحو 7.2 مليار جنيه، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 696.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يناير الماضي إلى نحو 704 مليارات جنيه في إغلاق تعاملات شهر فبراير.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18 % ليسجل 11525.02 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.93% ليستقر في تعاملات نهاية الشهر الماضي عند مستوى 2333.88 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال فبراير نحو 85.3 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 15.18 مليون ورقة منفذة على 1067 ألف ورقة. واستحوذت الأسهم على نحو 42.7% من إجمالي قيمة التداول، فيما استحوذت السندات على 57.23% من إجمالي التعاملات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 85.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على 7.9%، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب نحو 6.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 341.5 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 45.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

على صعيد تعاملات أمس، نهاية تعاملات فبراير، فقد تراجعت جميع المؤشرات بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 5.3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46%، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.56%، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.66%.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.12%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 875.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.3 ألف عملية لعدد 188 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 89.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 2.74%، والعرب على 7.9%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 16.74% من إجمالي تعاملات أمس، بينما كانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 83.25%.