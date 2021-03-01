مدينة نصر للإسكان للعربية: نتوقع تسارع وتيرة الربحية في 2021

توقع أحمد الهتيمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان المصرية، تسارع وتيرة تحقيق الربحية خلال 2021، مع اتجاه المزيد من السيولة للقطاع.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، أن انتهاء فترة شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع هذا العام سيوجه المزيد من السيولة للقطاع.

كانت أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قد ارتفعت 2%، خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2019، لتبلغ مليار جنيه.

وارتفعت التعاقدات والحجوزات بأحد عشر في المئة خلال العام الماضي، لتبلغ 7 مليارات جنيه، كما بلغت مساحة الوحدات المباعة نحو 260 ألف متر مربع مباني، بارتفاع نسبته 22%، مقارنة بعام 2019.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 45 قرشا للسهم عن العام 2020، وبإجمالي توزيعات قدرها 648 مليون جنيه.