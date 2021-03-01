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دعوات لشراء سندات الخزانة الأميركية بعد موجة بيع عنيفة

الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
الفدرالي الأميركي

دعوات لشراء سندات الخزانة الأميركية بعد موجة بيع عنيفة

توقعات بارتفاع 90 نقطة أساس حتى نهاية 2024

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دبي - العربية.نت

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سرعان ما تشكل إجماعا جديدا في السوق بعد البيع الهائل للسندات الأسبوع الماضي، بحيث أصبحت التوقعات برفع أسعار الفائدة شديدة للغاية وحان وقت الشراء.

يرى متداولو عقود المبادلة الآن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مارس 2023، مع تسعير أكثر بنحو 90 نقطة أساس عن المستويات الحالية بحلول نهاية عام 2024. وقد خرج عدد من الاستراتيجيين، قائلين إن هذا كثير جداً ويجب على المستثمرين شراء السندات قصيرة الأجل حتى تتلاشى الحركة.

أوصى محلل جي بي مورغان جاي باري، بشراء سندات مدتها خمس سنوات، في حين ضاعف الاستراتيجيون في شركة TD Securities موقفهم الصعودي على نفس الأوراق المالية يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وطلب مدير المحفظة في باركليز أنشول برادهان، للمستثمرين شراء أوراق مالية مدتها ثلاث سنوات، بينما أوصى محلل سيتي غروب، غاباز ماثاي، "بطن المنحنى، والذي يعني تقليدياً آجال الاستحقاق بين ثلاث إلى سبع سنوات".

تفوقت سندات الخزانة قصيرة الأجل على نظيراتها طويلة الأجل يوم الاثنين، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 0.68%، وارتفع ما يعادله لمدة 30 عاماً ثلاث نقاط أساس إلى 2.18%.

تراجعت سندات الخزانة لأجل خمس سنوات الأسبوع الماضي حيث قدم التجار تسعير رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى نزوح جماعي من المراكز التي كانت محمية في السابق بتوجيهات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما ارتفعت عوائد الأوراق المالية بمقدار 16 نقطة أساس إلى 0.73% في الأيام الخمسة حتى يوم الجمعة، مع تحرك يوم الخميس، وهو أسوأ أداء على منحنى العائد منذ عام 2002.

إلى ذلك، كتب رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في مورغان ستانلي جونيت دينجرا، عن توقعات رفع أسعار الفائدة: "نعتقد أن هذه التحركات لا تتفق مع موقف الاحتياطي الفيدرالي وإطار العمل، وبالتالي فهي غير مستدامة". وقال إنه من المرجح أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تسعير السوق في رفع أسعار الفائدة في عام 2023.

في تصريحات الأسبوع الماضي، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول طمأنة بأن السياسة ستستمر في كونها داعمة وتتطلع إلى ما وراء الانتعاش المؤقت في التضخم، خاصة من المستويات المنخفضة.

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