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سيتي غروب: بيتكوين ستصبح عملة عالمية أو تنهار

بيتكوين

سيتي غروب: بيتكوين ستصبح عملة عالمية أو تنهار

التأمين والحفظ مشكلات تؤجل اعتمادها

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دبي - العربية.نت

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يعتقد سيتي غروب، أن عملة بيتكوين في "نقطة تحول" ويمكن أن تصبح يوماً ما "العملة المفضلة للتجارة الدولية" حيث إن شركات مثل تيسلا، وباي بال PayPal تتعامل معها كما تستكشف البنوك المركزية إصدار عملاتها الرقمية الخاصة.

وفي تقرير أخير لـCitiBank عن الـBitcoin قال محللو البنك إنها عند نقطة تحول، حيث من المتوقع أما أن تصبح العملة المفضلة للتجارة العالمية أو أن تشهد انهياراً نتيجة المضاربة عليها.

كتب فريق الرؤى والحلول العالمية لبنك الاستثمار الأميركي في مذكرة الاثنين: "هناك مجموعة من المخاطر والعقبات التي تقف في طريق تقدم بيتكوين".

ويرى فريق سيتي غروب أن مستقبل بيتكوين لا يزال غير مؤكد، ولكن من المرجح أن تكون التطورات على المدى القريب حاسمة لأن أرصدة العملات عند نقطة تحول في القبول السائد أو الانهيار الداخلي المضارب، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يمثل صعود بيتكوين تغييراً في لهجة المؤسسات المالية الكبرى، فبعد أن تجنبت العديد من البنوك تاريخياً الأصول الرقمية، بحجة أنه ليس لها قيمة جوهرية، أجبر الصعود الجامح للعملة المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية كبار اللاعبين في وول ستريت على إعادة تقييمها.

من جانبه قال بنك أوف نيويورك ميلون، الشهر الماضي إنه سيقدم خدمات حفظ لعملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وبدوره قال جي بي مورغان إنه ينظر بجدية إلى عملة بيتكوين.

تم إنشاء بيتكوين في البداية كنظام مدفوعات رقمي لتجاوز البنوك والوسطاء الماليين الآخرين، وقد اكتسبت منذ ذلك الحين قوة جذب بين المستثمرين الرئيسيين كنوع من "الذهب الرقمي" الذي يمكن أن يكون بمثابة تحوط ضد ارتفاع التضخم.

اعتبر سيتي غروب، المخاوف بشأن العملة المشفرة متثملة في كفاءة رأس المال والتأمين والحفظ والأمن واعتبارات البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية من تعدين بيتكوين، بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات"، وقال "تحدث مشكلات الأمان مع العملة المشفرة، ولكن عند مقارنتها بالمدفوعات التقليدية، فإنها تعمل بشكل أفضل".

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