الأجانب يسجلون 91 مليون دولار صافي مشتريات بالأسهم السعودية

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، صافي مشتريات نحو 340.47 مليون ريال (90.8 مليون دولار) في شهر فبراير 2021، بفضل تسجيل تعاملات المستثمرين الأجانب المؤهلين صافي مشتريات نحو 448.3 مليون ريال (119.5 مليون دولار) خلال الشهر ذاته.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، فقد بلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمرين الأجانب خلال شهر فبراير الماضي، نحو 13.21 مليار ريال (3.52 مليار دولار)، تمثل نسبة 5.37% من إجمالي عمليات الشراء، مقابل 12.87 مليار ريال (3.43 مليار دولار)، إجمالي قيم عمليات البيع، تمثل 5.24% من إجمالي عمليات البيع.

وسجل المستثمرون الأجانب المؤهلون إجمالي مشتريات 9.14 مليار ريال (2.44 مليار دولار)، خلال شهر فبراير، مقابل 8.69 مليار ريال (2.32 مليار دولار)، إجمالي مبيعات.

وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية فبراير 2021، إلى 219.24 مليار ريال (58.46 مليار دولار)، تمثل نسبة 2.40% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 فبراير 2021، مقارنة بنحو 211.5 مليار ريال (56.4 مليار دولار) في يناير 2021، تمثل نسبة 2.34% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يناير 2021.

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 230.93 مليار ريال (61.58 مليار دولار)، تمثل ما نسبته 93.97% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 231.44 مليار ريال (61.72 مليار دولار) تمثل ما نسبته 94.18% من إجمالي عمليات البيع، مسجلين صافي مبيعات نحو 515.49 مليون ريال (137.5 مليون دولار).

وبلغت قيمة ملكية السعوديين في أسهم السوق الرئيسي 8.85 تريليون ريال (2.36 تريليون دولار)، بنهاية فبراير 2021، مقابل 8.79 تريليون ريال (2.35 تريليون دولار) بنهاية يناير 2021.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 97.08% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 28 فبراير 2021، بانخفاض نسبته 0.08% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الخليجيين في أسهم السوق السعودي الرئيسي خلال فبراير الماضي نحو 1.62 مليار ريال (431.5 مليون دولار)، مقابل إجمالي مبيعات نحو 1.44 مليار ريال (384.8 مليون دولار)، مسجلين صافي مشتريات 175 مليون ريال (46.7 مليون دولار)، خلال الشهر الماضي.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، كما في 28 فبراير 2021، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 28 فبراير 2021 نحو 245.75 مليار ريال، بارتفاع نسبته 52.8% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.12 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 0.73% مقارنة بالشهر الماضي.