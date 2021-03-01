.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس "العقارية": الأثر المالي للعقد مع "الترفيه" سيظهر في 2021

عقارات السعودية

رئيس "العقارية": الأثر المالي للعقد مع "الترفيه" سيظهر في 2021

الغرض من العقد هو تنفيذ الأعمال التحضيرية لموقع مشروع المجمع الترفيهي في مخرج 15 بالرياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية، إبراهيم العلوان، في مقابلة مع "العربية" أن العقد الذي وقعته الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" المملوكة لشركة العقارية بنسبة 60%، مع شركة مشاريع الترفيه السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، هو واحد من العديد من المشاريع الحكومية MEGA PROJECTS التي دخلت بها الشركة على صعيد أعمال البنية التحتية، وهذا يدخل في صلب استراتيجية الشركة.

ولفت إلى أن الغرض من العقد هو تنفيذ الأعمال التحضيرية لموقع مشروع المجمع الترفيهي في مخرج 15 بالرياض، حيث يتضمن المشروع إعداد الموقع والأعمال الأرضية من الحفر والردم وتسوية الأرض.

وتبلغ قيمة العقد نحو 104.673 مليون ريال مدته نحو 7.5 شهر، منوها بأن الأثر المالي للمشروع سيظهر في نهاية 2021.

مكاسب بالحد الأقصى لسهم العقارية بعد فوزها بعقد من شركات سوق السعودية مكاسب بالحد الأقصى لسهم العقارية بعد فوزها بعقد من "الترفيه" السعودية

إلى ذلك، أشار إلى أن هذه الفترة هي أفضل المراحل لوجود أعمال تتعلق بالبنية التحتية مثل مشاريع شركة "الترفيه"، ونيوم، ومشاريع البحر الأحمر، والقدية، وبوابة الدرعية، ومسك... وهذا يمثل فرصاً كبيرة لدخول بهذه المشاريع الحكومية وشبه الحكومية.

وعلى صعيد محفظة العقارية من المشاريع السكنية، قال إن شركة "العقارية" هي واحدة من شركات التطوير العقاري وتركيزنا الأساسي في مدينة الرياض"، معلنا عن مشروع قيد التنفيذ وهو مشروع الضاحية أكثر من 557 وحدة سكنية في شمال شرقي الرياض بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بهدف الحصول على التسهيلات والتمويلات اللازمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد