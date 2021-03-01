رئيس "العقارية": الأثر المالي للعقد مع "الترفيه" سيظهر في 2021

أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية، إبراهيم العلوان، في مقابلة مع "العربية" أن العقد الذي وقعته الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" المملوكة لشركة العقارية بنسبة 60%، مع شركة مشاريع الترفيه السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، هو واحد من العديد من المشاريع الحكومية MEGA PROJECTS التي دخلت بها الشركة على صعيد أعمال البنية التحتية، وهذا يدخل في صلب استراتيجية الشركة.

ولفت إلى أن الغرض من العقد هو تنفيذ الأعمال التحضيرية لموقع مشروع المجمع الترفيهي في مخرج 15 بالرياض، حيث يتضمن المشروع إعداد الموقع والأعمال الأرضية من الحفر والردم وتسوية الأرض.

وتبلغ قيمة العقد نحو 104.673 مليون ريال مدته نحو 7.5 شهر، منوها بأن الأثر المالي للمشروع سيظهر في نهاية 2021.

إلى ذلك، أشار إلى أن هذه الفترة هي أفضل المراحل لوجود أعمال تتعلق بالبنية التحتية مثل مشاريع شركة "الترفيه"، ونيوم، ومشاريع البحر الأحمر، والقدية، وبوابة الدرعية، ومسك... وهذا يمثل فرصاً كبيرة لدخول بهذه المشاريع الحكومية وشبه الحكومية.

وعلى صعيد محفظة العقارية من المشاريع السكنية، قال إن شركة "العقارية" هي واحدة من شركات التطوير العقاري وتركيزنا الأساسي في مدينة الرياض"، معلنا عن مشروع قيد التنفيذ وهو مشروع الضاحية أكثر من 557 وحدة سكنية في شمال شرقي الرياض بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بهدف الحصول على التسهيلات والتمويلات اللازمة.