وول ستريت تحت نيران رقابة بايدن.. ما الذي تغير؟

خطط الرئيس جو بايدن لعصر جديد من الرقابة الصارمة في وول ستريت ستحتل مركز الصدارة هذا الأسبوع عندما يواجه اثنان من كبار المنظمين أسئلة من أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع يوم الثلاثاء.

يقول المشرعون والمسؤولون التنفيذيون الماليون إن غاري جينسلر، الذي عينه البيت الأبيض لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات، وروهيت شوبرا، اختيار الإدارة لقيادة مكتب حماية المستهلك المالي، من المرجح أن يحصلوا على تأييد من الكونغرس.

ومع ذلك، فإن دعمهم القوي من الديمقراطيين التقدميين يعني أنهم على يقين من تلقي أسئلة محددة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول خططهم لقمع الشركات.

من المؤكد أن الانتعاش الهائل في أسهم مثل جيم ستوب، وانتشار الشركات والتطبيقات ذات الشيكات الفارغة - مثل منصة روبين هود التي دفعت ملايين المستثمرين المبتدئين لبدء التداول ستكون محط تركيز، وفقاً لتقرير موسع نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من المرجح أيضاً أن يتم تسليط الضوء على أكبر البنوك وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة، خاصة بعد 4 سنوات من إلغاء القواعد في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

جينسلر، 63 عاماً، معروف جيداً في وول ستريت بعد قيادته للجنة تجارة السلع الآجلة خلال إدارة أوباما، فيما كان شوبرا، عضو لجنة التجارة الفيدرالية البالغ من العمر 39 عاماً والذي ساعد السيناتور إليزابيث وارين في إنشاء مكتب الحماية المالية للمستهلك CFPB، سيدير وكالة يريد الديمقراطيون تنشيطها لحماية المستهلكين من الانتهاكات التي تنطوي على بطاقات الائتمان والرهون العقارية والقروض عالية الفائدة.

قال نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة ترمب، أندرو أولم، وهو الآن شريك في مكتب محاماة ماير براون: "لا يزال هناك انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دور CFPB في التنظيم المالي". "هذا ترشيح مهم للغاية لأن المدير الجديد يمكن أن يغير اتجاه CFPB بشكل كبير".

ما يلي هو تفصيل لموضوعات السياسة التي سيواجهها جينسلر وشوبرا في جلسة الاستماع - وإذا تم تأكيد ذلك، في وظيفتيهما:

صغار المستثمرين

أجبرت شعبية التداول الخالي من العمولة - بقيادة منصة روبين هود - المنظمين على مواجهة أسئلة جديدة. يأتي على رأسها "التحفيز" وانتشار التطبيقات التي تجعل الاستثمار ممتعاً.

أثار جنون جيم ستوب مخاوف تنظيمية إضافية، بما في ذلك ما إذا كان يجب أن يكون المستثمرون غير المتمرسين قادرين على الانخراط بحرية في تداول محفوف بالمخاطر يتضمن عقود الخيارات.

على الجانب الآخر، يعتقد عدد من الأشخاص أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يجب أن تفعل شيئاً حيال الارتفاع المذهل لعملة بيتكوين غير المنظمة وغيرها من العملات المشفرة.

هدف آخر محتمل هو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو SPACS، والتي هي في الأساس شركات وهمية تصدر الأسهم قبل أن يعرف المستثمرون حتى ما يتم استخدام أموالهم من أجله.

الملكية الخاصة

من بين الديمقراطيين في اللجنة المصرفية الذين استمتعوا أكثر بالسعي وراء الأسهم الخاصة رئيس مجلس الإدارة شيرود براون من ولاية أوهايو ووارن من ماساتشوستس.

قدمت وارن "قانون وقف نهب وول ستريت" في عام 2019 داعية إلى قواعد جديدة لشركات الاستحواذ، وجعلت معاملة الصناعة للعمال محور حملتها الرئاسية غير الناجحة لعام 2020. قالت هي وبراون إنهما سيستمران في الضغط على القضية ولديهما أفكار حول كيفية استخدام جينسلر للجنة الأوراق المالية والبورصات لإضافة إشراف جديد.

إجباري

قد تجد وول ستريت نفسها قريباً خاضعة لمزيد من التحقيقات التي أطلقها CFPB، والتي تم إنشاؤها لقمع انتهاكات الصناعة التي يجادل الديمقراطيون بأنها حفزت الأزمة المالية لعام 2008. بعيداً عن البنوك الكبرى، قد تركز الوكالة تحت إدارة شوبرا أيضاً على مقرضي يوم الدفع ومقدمي قروض الطلاب وعلى القضايا المرتبطة بطفرة تجارة التجزئة.

في لجنة الأوراق المالية والبورصات، فإن استخدام سلطات الوكالة في التحقيق مع الشركات ومعاقبتهم هو المكان الذي يمكن أن يحقق فيه جينسلر أكبر تأثير له. يمكن أن تنتشر قضية رفيعة المستوى ضد بنك كبير أو صندوق تحوط في صناعة التمويل، مما يمنع الشركات الأخرى من الانخراط في سلوك مماثل. خلال حقبة ترمب، نادراً ما كان خرق عمالقة وول ستريت يمثل أولوية، وهو أمر يتوقع التقدميون أن يتغير في عهد جينسلر بسرعة.