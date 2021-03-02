الصين تمنح شركات التكنولوجيا المالية مهلة لتوفيق أوضاعها

قال أكبر منظم مالي في الصين إن جميع منصات التكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات مصرفية يجب أن تمتثل لنفس متطلبات رأس المال مثل تلك المفروضة على المقرضين التقليديين للحد من المخاطر.

وصرح رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية وسكرتير الحزب بالبنك المركزي، قوه شو تشينغ، يوم الثلاثاء، أن الهيئة التنظيمية حددت مواعيد نهائية مختلفة للخدمات المالية المختلفة مع أطول فترة سماح لا تزيد عن عامين.

أدخلت الصين عدداً كبيراً من القواعد للمقرضين عبر الإنترنت منذ أواخر العام الماضي، مما أدى إلى فقدان مفاجئ للشهية بين المنظمين لابتكارات التكنولوجيا المالية المجانية.

أدت خطط الجهات التنظيمية الصينية إلى تعليق طرح مجموعة آنت غروب والذي قدر بنحو 35 مليار دولار كأكبر طرح في التاريخ، كما قامت السلطات بقمع رواد التكنولوجيا في كل شيء من التجارة الإلكترونية إلى تسجيل الائتمان والمدفوعات.

من المتوقع أن تؤثر متطلبات رأس المال على آنت غروب أكثر من خلال النمو المعوق في ذراعي الإقراض الأصغر، حيث قدمت وحدتيها جيبي Jiebei، وهوابي Huabei بتسهيل 1.7 تريليون يوان (263 مليار دولار) من القروض الاستهلاكية إلى 500 مليون شخص حتى 30 يونيو الماضي، مع الاحتفاظ بغطاء يمثل 2% من تلك المبالغ في الميزانية العمومية للشركة الأم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تأتي المخاوف من احتياج الشركة إلى زيادة رأس المال لسد النقص والسعي للحصول على تراخيص وطنية دفعت المحللين في شركة مورنينغ ستار، إلى خفض تقييم "النملة" بمقدار النصف من تقييمها البالغ 280 مليار دولار قبل إدراجها الملغي.

من جانبه قال قوه، إن الصين تواصل دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية مثل تقديم الائتمان للشركات الصغيرة، على الرغم من أنها يجب أن تفعل ذلك وفقاً للقانون واللوائح.