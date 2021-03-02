بعد دعوته بوتين.. ماسك لم يرد وهكذا وصفه الكرملين!

يعتقد الكرملين أن دعوة إيلون ماسك لفلاديمير بوتين للدردشة في تطبيق كلب هاوس Clubhouse الشهير كانت سوء فهم بعد أن لم يرد الملياردير أبداً على استفسار متابعة، حسب ما قال المتحدث دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء.

وقال بيسكوف للصحافيين "يبدو أنه كان هناك نوع من سوء الفهم على الأرجح، وبات هذا الأمر مستنفدا"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

غرد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وسبيس إكس، إيلون ماسك، في 14 فبراير باللغتين الإنجليزية والروسية على حساب تويتر الرسمي للكرملين، متسائلاً عما إذا كان الرئيس الروسي يريد الانضمام إليه لإجراء محادثة على تطبيق كلب هاوس.

بدوره، وصف بيسكوف عرض ماسك بأنه "مثير للاهتمام بلا شك"، في حينه، لكنه قال إن الكرملين بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. ومع ذلك، لم تكن هناك متابعة واضحة في تويتر من جانب إيلون ماسك.

يعد تطبيق كلب هاوس، مكان خاص حيث لا يمكن تحميله على هاتفك إلا بدعوات خاصة من المشتركين بشكل فعلي على التطبيق، حيث يسمح لكل مستخدم إرسال دعوتين فقط، ويسمح التطبيق بإجراء محادثات في غرف الدردشة الخاصة وفقاً للاهتمامات التي تقوم بتحديدها بعد إنضمامك للتطبيق.