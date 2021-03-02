أمانات القابضة لـ "العربية": قطاع الرعاية الصحية يمثل 53% من استثماراتنا 

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمانات محمد حمادة، إن قطاع الرعاية الصحية يمثل الآن 53% من إجمالي محفظة استثمارات أمانات القابضة، وذلك بعد الاستحواذ على مركز كامبريدج.

وأضاف في تصريحات للعربية أن مركز كامبريدج الذي يضم 3 مستشفيات، اثنتان منها في الإمارات ومستشفى في جدة بالسعودية، مدر للدخل، وبلغت إيرادته العام الماضي نحو 75 مليون دولار.

وأوضح حمادة أن مستشفى السعودية تم افتتاحها العام الماضي، وبالتالي فهي في مرحلة النمو، ما سيكون له أثر إيجابي على أرباح أمانات في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ مكنت أمانات من امتلاك أكبر منصة للرعاية الطبية طويلة الأمد في منطقة الخليج العربي متضمنة أكثر من 500 سرير وموزعة بين أبوظبي، العين، جدّة، والظهران.

وأعلنت شركة أمانات القابضة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن استحواذها الكامل لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل ("كامبريدج") بتكلفة استثمارية قيمتها 232 مليون دولار (851 مليون درهم إماراتي) من شركة تي في أم كابيتال للرعاية الصحية، وهي شركة أسهم خاصة تركز على الأسواق الناشئة.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي، في بيان اطلعت عليه "العربية.نت"، إنه تم تمويل هذا الصفقة من خلال مزيج من النقد الفوري والمديونيّة. وتمثل هذه الصفقة الاستثمار الأول لشركة أمانات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية التي تمّت خلال السنوات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع حمادة أن تظهر آثار الاستحواذ على كامبريدج بالربع الأول من العام الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار نمو محفظة الشركة.

وقال إن خسائر قطاع الرعاية الصحية العام الماضي سببها المخصصات التي اقتطعتها الشركة لشركة سكون العالمية القابضة، ومستشفى رويال.