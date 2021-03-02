تويوتا تعتزم إصدار ديون بقيمة 4.7 مليار دولار لهذا الغرض

قالت شركة تويوتا موتور إنها تخطط لبيع ما يصل إلى 500 مليار ين (4.7 مليار دولار) من سندات استدامة العملات الأجنبية، فيما سيكون أحد أكبر العروض على مستوى العالم في السوق المزدهرة لتمويل البيئة و المشاريع الاجتماعية.

وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية في بيان إن عائدات بيع ما تسميه تويوتا سندات وافين البيئية "Woven Planet Bonds" ستُستخدم لمشاريع مثل تطوير المركبات ذات الانبعاثات الصفرية والمساعدة في زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

ارتفع إصدار سندات الاستدامة ESG في اليابان تماشياً مع القفزة العالمية في الطلب على الديون، حيث ارتفعت الصفقات بنسبة 14% إلى 3 مليارات دولار حتى الآن هذا العام، وهو رقم قياسي لهذه الفترة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

وتظهر البيانات أن بيع 4.7 مليار دولار من قبل تويوتا سيكون من بين أكبر عروض السندات المستدامة من قبل أي شركة في جميع أنحاء العالم.

تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بإزالة الكربون من اليابان بحلول عام 2050 وحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين فقط بحلول منتصف عام 2030.

ستُستخدم الأموال التي تجمعها تويوتا أيضاً في مشروعها مدينة وافين Woven City، وهي مدينة ذات تقنية عالية تبلغ مساحتها 175 فداناً ومحملة بأجهزة الاستشعار في قاعدة جبل فوجي في اليابان.

ستعمل المدينة بشكل أساسي كمختبر لاختبار أحدث تقنيات تويوتا الذكية، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة والتنقل الشخصي والمنازل الذكية.