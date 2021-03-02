مخلوق عمره 7000 عام يهدد مشروع طاقة بقيمة ملياري دولار

تتعرض شعاب داتان الطحلبية والتي تعد موطنا لأنواع مرجانية مهددة بالانقراض، للخطر الناجم عن مشروع لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة ملياري دولار.

يحاول مجموعة من النشطاء البيئيين جمع توقيعات ضد حكومة تساي إنغ ون، التي أعربت عن دعمها للمحطة لأنها تتجه نحو الوقود والطاقة المتجددة الأكثر نظافة، حيث يكثف النشطاء جهودهم لحماية الشعاب البالغ عمرها أكثر من 7000 عام والممتدة على طول الساحل الشمالي لتايوان، عبر جمع توقيعات في وقت مبكر من أغسطس.

تمثل معارضة محطة الاستيراد عقبة أخرى أمام استراتيجية التحول الهائل للطاقة في تايوان، والتي تهدف إلى التخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول عام 2025 وزيادة حصة الغاز الطبيعي إلى 50% من مزيج الطاقة بدلاً من 36% في عام 2020.

قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانغ للصحفيين يوم الثلاثاء "إن الحكومة تحترم هذا الاستفتاء". من ناحية أخرى، نحتاج أيضاً إلى ضمان الاستقرار في إمدادات الكهرباء، مما يعود بالفائدة على الجمهور والصناعات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يُظهر التصوير تحت الماء عدم وجود بيئة للشعاب الطحلبية في منطقة البناء بميناء جوانتانغ الصناعي، وفقاً لبيان على موقع شركة سي بي سي كورب، منفذة المشروع.

من جانبه قال وزير الشؤون الاقتصادية التايواني وانغ مي هوا، في منشور على فيسبوك الشهر الماضي، إن الحكومة قلصت حجم المشروع بنسبة 90% إلى 23 هكتاراً لتلبية إرشادات حماية البيئة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع التايواني، الذي سيكون محطة الغاز الطبيعي المسال الثالثة لشركة سي بي سي، في عام 2025 وسيكلف 60.1 مليار دولار تايواني (2.2 مليار دولار)، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.