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بعد السقوط التاريخي.. انبعاثات الكربون تعود بسرعة مرعبة

وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية
فيروس كورونا

بعد السقوط التاريخي.. انبعاثات الكربون تعود بسرعة مرعبة

الطاقة المتجددة نقطة مضيئة

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دبي - العربية.نت

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تسببت القيود الوبائية في عام 2020 في أكبر انخفاض مطلق في تلوث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن استخدام الطاقة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن إنهاء عمليات الإغلاق، وما صاحبه من انتعاش النشاط الاقتصادي، قاد الانبعاثات للعودة بسرعة كبيرة بحلول نهاية العام.

سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفاعا بنحو 2% في ديسمبر، عن مستوياتها من نفس الشهر في عام 2019، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

انخفضت الانبعاثات من الطاقة بنحو 2 مليار طن متري، أو 5.8% في عام 2020، عن العام السابق. كتب المؤلفون أن مثل هذا الهبوط "لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية - بشكل عام، وهو ما يعادل إزالة جميع انبعاثات الاتحاد الأوروبي من الإجمالي العالمي"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وشهدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انخفاضاً في الانبعاثات بنسبة 10%، مع تركيز أكبر التخفيضات في مارس وأبريل ومايو. كانت الصين هي الاقتصاد الكبير الوحيد الذي شهد زيادة في الانبعاثات بنسبة 0.8% على أساس سنوي. جاء جزء كبير من هذا الارتفاع في نهاية العام. كانت انبعاثات الصين أعلى بنسبة 7% في ديسمبر 2020 مما كانت عليه في ديسمبر 2019.

وبفضل الإغلاقات كان قطاع النقل على رأس أكبر انخفاض في الانبعاثات الكربونية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع استخدامات الطاقة المتجددة، حيث وصلت الكهرباء المولدة من الشمس والرياح إلى مستوى قياسي بلغ 20% من مزيج مصادر الطاقة العالمية لأول مرة، وبيعت السيارات الكهربائية بأرقام قياسية.

وأعربت وكالة الطاقة الدولية عن قلقها بشأن تدفق ثاني أكسيد الكربون بعد الوباء، حيث كتبت في تقريرها أن السرعة التي عاد بها الطلب على الطاقة مع رفع القيود الوبائية "تؤكد خطر زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير هذا العام".

يقدر العلماء أن الانبعاثات يجب أن تنخفض بنسبة 10% قبل أن يتمكن العلماء من اكتشاف انخفاض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والذي يرتفع كل عام منذ عقود.

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