.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هذه الدولة.. تكافح كورونا بـ 4 لقاحات محلية الصنع

الصين تطعيم
الصين تندفع نحو التطعيم
لقاح كورونا

هذه الدولة.. تكافح كورونا بـ 4 لقاحات محلية الصنع

560 مليون شخص سيتلقون التطعيم قبل يونيو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال كبير خبراء الصحة في الصين إن الصين تخطط لتحصين 40% من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار شخص ضد Covid-19 بحلول نهاية يونيو.

يعني الهدف الطموح لتطعيم 560 مليون شخص أن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ستضطر إلى تسريع وتيرتها، حيث تم تطعيم 3.5% فقط حتى الآن. اعتباراً من 28 فبراير، تم إعطاء 52.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، وفقاً لما ذكره تشونغ نانشان، أحد كبار المستشارين الطبيين للحكومة الصينية، لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سمح نجاح الصين في السيطرة على تفشي المرض باتباع نهج أبطأ للتطعيم، مع إصابة عدد قليل من الأشخاص بالمرض حتى مع ارتفاع عدد المصابين في الولايات المتحدة وأوروبا.

قصص خاصة سيارات كهربائية "نيو" للسيارات الكهربائية تفشل في تحقيق مستهدفات أرباحها

قال مدير الأمراض المعدية في مستشفى شنغهاي هواشان، تشانغ ون هونغ، خلال مؤتمر بالفيديو في وقت متأخر من يوم الاثنين: "إن وتيرة التطعيم الحالية منخفضة للغاية بسبب السيطرة على تفشي المرض في المراحل المبكرة". ومع ذلك، فإن قدرة اللقاح عالية جداً ومن المتوقع أن تزيد إلى 2.1 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

تخلفت الصين عن نظرائها في الولايات المتحدة وأوروبا في حملة التحصين، على الرغم من أدائها الأفضل بكثير في السيطرة على تفشي المرض من خلال حملات الاختبار الخاطفة، وعمليات الإغلاق الصارمة، والحجر الصحي المفروض عند حدوث بؤر وبائية.

تمتلك الصين الآن 4 لقاحات تم تطويرها وإنتاجها محلياً والتي تمت الموافقة عليها للاستخدام، بعد اعتماد الجهات التنظيمية لقاحات من شركة كانسينو بيولوجيكس، وشركة ووهان التابعة لمجموعة سينوفارما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد