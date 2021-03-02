هذه الدولة.. تكافح كورونا بـ 4 لقاحات محلية الصنع

قال كبير خبراء الصحة في الصين إن الصين تخطط لتحصين 40% من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار شخص ضد Covid-19 بحلول نهاية يونيو.

يعني الهدف الطموح لتطعيم 560 مليون شخص أن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ستضطر إلى تسريع وتيرتها، حيث تم تطعيم 3.5% فقط حتى الآن. اعتباراً من 28 فبراير، تم إعطاء 52.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19، وفقاً لما ذكره تشونغ نانشان، أحد كبار المستشارين الطبيين للحكومة الصينية، لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سمح نجاح الصين في السيطرة على تفشي المرض باتباع نهج أبطأ للتطعيم، مع إصابة عدد قليل من الأشخاص بالمرض حتى مع ارتفاع عدد المصابين في الولايات المتحدة وأوروبا.

قال مدير الأمراض المعدية في مستشفى شنغهاي هواشان، تشانغ ون هونغ، خلال مؤتمر بالفيديو في وقت متأخر من يوم الاثنين: "إن وتيرة التطعيم الحالية منخفضة للغاية بسبب السيطرة على تفشي المرض في المراحل المبكرة". ومع ذلك، فإن قدرة اللقاح عالية جداً ومن المتوقع أن تزيد إلى 2.1 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

تخلفت الصين عن نظرائها في الولايات المتحدة وأوروبا في حملة التحصين، على الرغم من أدائها الأفضل بكثير في السيطرة على تفشي المرض من خلال حملات الاختبار الخاطفة، وعمليات الإغلاق الصارمة، والحجر الصحي المفروض عند حدوث بؤر وبائية.

تمتلك الصين الآن 4 لقاحات تم تطويرها وإنتاجها محلياً والتي تمت الموافقة عليها للاستخدام، بعد اعتماد الجهات التنظيمية لقاحات من شركة كانسينو بيولوجيكس، وشركة ووهان التابعة لمجموعة سينوفارما.