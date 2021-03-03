إيلون ماسك يغير اسم هذه المدينة.. وقاضٍ يرد "ليست بالتغريدات"

يتطلع إيلون ماسك إلى تغيير اسم بوكا تشيكا، تكساس، المجتمع الساحلي على خليج المكسيك، حيث تقوم شركة سبيس إكس ببناء صاروخها المستقبلي للفضاء العميق.

غرد ماسك يوم الثلاثاء قائلاً: "أُنشئ مدينة ستاربيز بولاية تكساس". من هناك إلى المريخ، ومن هنا النجوم"، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدوره قال قاضي مقاطعة كاميرون، إدي تريفينو، إن أحد ممثلي سبيس إكس قدم "استفساراً غير رسمي مؤخراً حول متطلبات دمج بوكا تشيكا وإعادة تسميتها بمدينة ستاربيز" والتي تعني قاعدة النجوم.

وقال في بيان إنه تم إخطار مفوضي المقاطعة بالمناقشات حول بوكا تشيكا، وهي مدينة صغيرة بالقرب من الحدود المكسيكية، حيث تهيمن نماذج المركبة الفضائية الجديدة الخاصة بشركة سبيس إكس على أفق شاطئ البحر.

قال تريفينو في مقابلة: "تغيير اسم المدينة ليس بتغريدة". مضيفاً أن لديهم الكثير من الحلقات والعقبات التي يتعين عليهم تجاوزها قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك.

ستؤدي إعادة تسمية بوكا تشيكا إلى تعميق بصمة ماسك في تكساس، فبالإضافة إلى نشاط سبيس إكس، تقوم شركة تسلا التابعة لـ "ماسك"، ببناء مصنع ضخم في شرق أوستن لشاحنته الصغيرة الكهربائية القادمة، كما انتقلت مؤسسة Musk Foundation إلى أوستن من كاليفورنيا، وانتقل ماسك بنفسه إلى تكساس.

تختبر سبيس إكس أيضاً صواريخ في مكغريغور، تكساس، والتي تعد النماذج الأولية لسفينة ستار شيب Starship التي تطورها بهدف نقل الناس إلى القمر والمريخ يوماً ما.