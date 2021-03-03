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أرباح قياسية لـ"بيتكوين" في 4 جلسات تهز عرش الأسهم والذهب

بيتكوين وول ستريت مناسبة
صعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 12.8% رابحة نحو 8475 دولار
بيتكوين

أرباح قياسية لـ"بيتكوين" في 4 جلسات تهز عرش الأسهم والذهب

صعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 12.8% رابحة نحو 8475 دولار وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 43821 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 52296 دولار في تعاملات صباح اليوم

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القاهرة – خالد حسني

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للجلسة الثالثة على التوالي، واصلت العملات الرقمية انتعاشها بقيادة "بيتكوين" التي سجلت مكاسب قياسية خلال 4 جلسات فقط.

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 15.6% رابحة نحو 214.8 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت من مستوى 1375.7 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي، إلى نحو 1590.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

تأتي هذه المكسب في الوقت الذي تواصل فيه أسواق الأسهم والأصول الآمنة بقيادة الذهب تراجعها، حيث نزلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، لتهبط للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأميركية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.35 إلى 1732.51 دولار للأونصة، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولار أمس الثلاثاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1728.90 دولار.

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بالنسبة للعملات الرقمية، وخلال الجلسات الأربع، صعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 12.8% رابحة نحو 8475 دولار وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 43821 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 52296 دولار في تعاملات صباح اليوم. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 12.8% رابحة نحو 110.5 مليار دولار ارتفاعاً من مستوى 864 مليار دولار إلى نحو 974.5 مليار دولار.

بالمركز الثاني بقائمة أكبر عملة رقمية حلت عملة "إيثريوم" التي ارتفعت خلال الجلسات الأربع الماضية بنسبة 14% رابحة نحو 202 دولار مرتفعة من مستوى 1446 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 1648 دولار في تعاملات الأربعاء.

كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 14.2% رابحة نحو 23.5 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 165.9 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 189.4 مليار دولار في تعاملات الأربعاء.

وبينما حلت عملة "كاردانو" بالمركز الثالث، لكنها سجلت خسائر خلال الجلسات الأربع الماضية بنسبة 0.78%، لتستقر في تعاملات صباح اليوم الأربعاء عند مستوى 1.26 دولار. وهوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 6.3% خاسرة نحو 2.7 مليار دولار بعدما نزلت من مستوى 43 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 40.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت عملة "تيزر" بالمركز الرابع على الرغم من ترجعها خلال الجلسات الأربع الماضية بنسبة 0.2% ليستقر سعرها في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 0.998 دولار. فيما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 11.4% رابحة نحو 4 مليارات دولار وذلك بعدما قفزت من مستوى 35.1 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 39.1 مليار دولار في تعاملات اليوم الأربعاء.

بالمركز الخامس جاءت عملة "بينانس كوين" التي تعد خامس أكبر عملة رقمية، والتي قفزت خلال الجلسات الأربع الماضية بنسبة 13% رابحة نحو 29 دولار بعدما ارتفع سعرها من مستوى 224 دولار إلى نحو 253 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 12.7% رابحة نحو 4.4 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 34.7 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 39.1 مليار دولار في تعاملات اليوم الأربعاء.

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