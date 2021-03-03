بسبب الخصوصية.. ميغان تحصل على دفعة تعويض بمئات آلاف الدولارات

مُنحت دوقة ساسكس دفعة مقدمة مؤقتة قدرها 450 ألف جنيه إسترليني تعادل 629 ألف دولار من التكاليف القانونية البالغة 1.5 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار) في قضية الخصوصية التي رفعتها ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي".

وجاءت هذه المدفوعات بعد فوزها الشهر الماضي ضد شركة أسوشيتد نيوزبيبر، الناشر لصحيفتي ميل أون صنداي، وميل أونلاين، على مقتطفات منشورة من رسالة خاصة مكتوبة بخط اليد أرسلتها إلى والدها المنفصل، توماس ماركل.

طلبت ميغان دفعة مؤقتة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني، كما تطالب باعتذار في الصفحة الأولى، وأمراً من المحكمة العليا يجبر الصحيفة على تسليم أي نسخ قامت بها من الخطاب، وإتلاف أي نسخ منه أو ملاحظات حوله.

رفعت ميغان، 39 عاماً، دعوى قضائية ضد أسوشيتد نيوزبيبر على 5 مقالات نُشرت في فبراير 2019.

رفض اللورد جستس واربي إذن أسوشيتد نيوزبيبر للطعن في حكمه، حيث يسمح القانون للناشرين الحق في الاستئناف للحصول على إذن مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وفقاً لما ذكرته "الغارديان"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في جلسة استماع عن بعد يوم الثلاثاء، جادلت أسوشيتد نيوزبيبر بأن "فاتورة التكاليف الباهظة للغاية" لميغان والتي تبلغ حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني كانت غير متناسبة. فيما سيتم تحديد التكاليف الكاملة في جلسات الاستماع المستقبلية في القضية.

جادل محامي ميغان، إيان ميل كيو سي، في مذكرات مكتوبة بأن" أسوشيتد نيوزبيبر فشلت في تسليم نسخ لديها من الرسالة بحيث يظل التهديد بانتهاك معلوماتها الخاصة وإساءة استخدامها حقيقياً، ولسبب غير مفهوم، فإن المدعى عليه لم يقم بإزالة المقالات المنتهكة من "ميل أونلاين".

كما سعى للحصول على أمر يطلب من أسوشيتد نيوزبيبر نشر بيان في الصفحة الأولى في الصحيفة حول انتصار ميغان القانوني، وكذلك على الصفحة الرئيسية لموقع ميل أونلاين "للعمل كرادع للمخالفين في المستقبل".

بدوره قال ممثل أسوشيتد نيوزبيبر أنطوني وايت كيو سي، إن موكله خطط للاستئناف ضد الحكم المستعجل، بحجة أنه "سيكون له فرصة حقيقية للنجاح".

واستمع القاضي إلى أن أسوشيتد نيوزبيبر قررت حذف المقالات في انتظار أي استئناف. قال الناشر إن الإعلان الذي أرادت ميغان نشره لم يكن دقيقاً، وذكرت خطأً أنها فازت بمطالباتها بالكامل بدلاً من حقيقة أن الحكم الموجز قد صدر على أجزاء من ادعائها، مع وجود أجزاء أخرى لم يتم تحديدها بعد.

وأضاف وايت أن أي أمر يطلب من أسوشيتد نيوزبيبر تسليم أي نسخ من خطاب ميغان إلى والدها يجب أن يتم تأجيله حتى يتم البت في أي استئناف ضد حكم الشهر الماضي.