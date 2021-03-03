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ضريبة الثروة الأميركية.. هذا ما سيدفعه أغنى ثلاثة رجال في العالم!

ماسك - بيزوس
ماسك - بيزوس
ثروات

ضريبة الثروة الأميركية.. هذا ما سيدفعه أغنى ثلاثة رجال في العالم!

ستؤثر على أغنى 100 ألف أسرة أميركية

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دبي - العربية.نت

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قدمت السيناتورة إليزابيث وارن، وبيرني ساندرز يوم الاثنين، مشروع قانون ضريبة الثروة، قائلين إنها ستجمع تريليونات من الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها وتساعد في تقليل فجوة الثروة التي اتسعت خلال الوباء.

وستكون الضريبة سنوية بنسبة 2% على الثروة التي تزيد عن 50 مليون دولار، و3% على الثروة التي تزيد عن مليار دولار.

وقالت وارن إن الضريبة ستؤثر فقط على أغنى 100 ألف أسرة أميركية، أو أعلى 0.05% - وستجمع حوالي 3 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات.

وأوضحت أن الإيرادات الإضافية ستخصص للمساعدة في دفع تكاليف رعاية الأطفال والبنية التحتية التعليمية والطاقة النظيفة.

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فواتير ضرائب الملياردير

سيأتي حوالي نصف الإيرادات من الضرائب من المليارديرات، الذين قالت وارن إنهم أضافوا أكثر من تريليون دولار إلى ثرواتهم خلال الوباء.

ووفقاً لحسابات معهد دراسات السياسة، فإن جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، سيدين بمبلغ 5.7 مليار دولار في عام 2020 بموجب ضريبة المليونير، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما سيكون إيلون ماسك مديناً بمبلغ 4.6 مليار دولار في عام 2020، وستظل لديه ثروة تزيد عن 148 مليار دولار في نهاية العام. وسيتعين على بيل غيتس دفع 3.6 مليار دولار لعام 2020، وسيتعين على مارك زوكربيرغ دفع 3 مليارات دولار.

قال تشاك كولينز، مدير برنامج اللامساواة في معهد دراسات السياسة: "إن ضريبة الثروة على المليارديرات فقط ستمول ما يقرب من ثلاثة أرباع حزمة الإنقاذ من الأوبئة التي قدمها الرئيس بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار، والمعلقة حالياً أمام مجلس الشيوخ".

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