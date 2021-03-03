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سامسونغ تخطط لاستثمار 17 مليار دولار في هذه المنشأة الأميركية

أشباه موصلا
أشباه الموصلات
سامسونج

سامسونغ تخطط لاستثمار 17 مليار دولار في هذه المنشأة الأميركية

الإنتاج نهاية 2023

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دبي - العربية.نت

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كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن تفاصيل إضافية حول خططها لبناء منشأة متطورة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة في ملف مع حكومة تكساس، في الوقت الذي تتعهد إدارة بايدن بجعل أمن توريد الرقائق الأميركية أولوية وطنية.

تخطط الشركة الكورية الجنوبية لاستثمار حوالي 17 مليار دولار في مشروعها Silicon Silver وخلق حوالي 1800 وظيفة خلال السنوات العشر الأولى، وفقاً لدراسة الأثر الاقتصادي التي أعدها مستشار محلي. سيخصص حوالي 5.1 مليار دولار لتحسين المباني والممتلكات، بينما سيتم إنفاق 9.9 مليار دولار على الآلات والمعدات.

وتعمل سامسونغ في الوقت الراهن على تقييم مواقع البدائل في أريزونا ونيويورك، وكذلك في كوريا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت الدراسة: "نظراً لعلاقاتها القوية مع المجتمع المحلي ونجاح التصنيع الذي استمر 25 عاماً في تكساس، فإن شركة سامسونغ أوستن لأشباه الموصلات ترغب في مواصلة الاستثمار في المدينة والولاية".

في الأسابيع الأولى من توليه المنصب، أكدت إدارة جو بايدن على أهمية التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل التالي، حيث أمر بايدن بمراجعة سلسلة التوريد العالمية للرقائق الدقيقة وكذلك البطاريات ذات السعة الكبيرة والأدوية والمعادن الهامة والمواد الاستراتيجية مثل التربة النادرة.

قدم الإيداع في يناير بالتفصيل الجدول الزمني المحتمل للمشروع. وقالت الولاية إنه إذا اختارت سامسونغ أوستن، فإنها ستبدأ العمل في الربع الثاني من عام 2021 مع توقع زيادة الإنتاج وتشغيله بحلول الربع الأخير من عام 2023.

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