زووم تواصل صعودها الصاروخي.. كيف تطورت إيراداتها خلال الوباء؟

على الرغم من المخاوف الأمنية والتقارير التي تشير إلى وجود علاقات إشكالية محتملة مع السلطات الصينية، كانت منصة زووم لمؤتمرات الفيديو أحد المستفيدين الرئيسيين من التغييرات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19.

نظراً لأن معظم العالم يعمل من المنزل ويعتمد على التكنولوجيا للبقاء على اتصال مع الزملاء والأحباء وسط عمليات الإغلاق، شهدت تطبيقات مؤتمرات الفيديو زيادة غير مسبوقة في الاستخدام، والتي باتت أحد أكثر الخيارات المتاحة شيوعاً.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زووم، إريك يوان، تعليقاً على نتائج الأعمال: "في السنة المالية 2021، قمنا بتوسيع نطاق أعمالنا بشكل كبير لتوفير خدمات الاتصالات والتعاون الهامة لعملائنا والمجتمع العالمي استجابة للوباء. إننا نشعر بالتواضع لدورنا كشريك موثوق به ومحرك لبيئة العمل الحديثة من أي مكان".

شهدت Zoom ارتفاعاً هائلاً في إيراداتها طوال السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2021، بعد زيادة الإيرادات بنسبة 169% في الربع الأول، تسارع نمو الإيرادات على أساس سنوي إلى 355 و367 و369%على التوالي، في الربع الثاني والثالث والرابع.

للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 يناير، بلغت إيرادات زووم 2.65 مليار دولار، مقارنة بـ 623 مليون دولار فقط في العام السابق.

تضاعفت أرباح شركة مؤتمرات الفيديو بأكثر من 30 مرة خلال العام المالي المنتهي بأرباح صافية قدرها 671 مليون دولار، ارتفاعاً من 22 مليون دولار فقط في السنة المالية 2020.

اعتباراً من 1 مارس، بلغت القيمة السوقية للشركة مليار دولار، مقارنة بـ 31 مليار دولار في العام السابق.