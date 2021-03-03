إيران تقفز على خلافاتها مع بغداد وتقوم بإجراءات أحادية لتقاسم حقول النفط

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن بلاده زادت من إنتاج النفط في الحقول المشتركة مع العراق، حيث زاد الإنتاج في حقل غرب نهر كارون 5 أضعاف، متجاهلة بذلك الجانب العراقي وموقفه.

وتطرق روحاني في كلمته، الخميس، إلى مختلف "إنجازات" حكومته وفق ادعاءاته، وأضاف أن هذه القائمة بينها زيادة الإنتاج في الحقول المشتركة مع العراق، مشيرا إلى افتتاح المرحلة الثانية من تطوير الإنتاج يوم الاثنين في أحد الحقول دون تسميتها.

فقال: "إن افتتاح الاثنين هو من حق شعبنا، لقد بدأنا العمل في بئر وحقل مشترك في بدايات عمر الحكومة الحالية من الصفر، وتم افتتاح المرحلة الأولى لهذا الحقل المشترك في عام 2017، حيث تمكنا من إنتاج 30 ألف برميل يومياً، واليوم افتتحنا المرحلة الثانية التي بلغ الإنتاج بها 65 ألف برميل يوميا".

وأضاف الرئيس الإيراني: "هذا يعني أن الإنتاج في الحقل المذكور كان صفراً ولم نستخدمه إطلاقاً، وهذه الحكومة استطاعت أن تستخرج 65 ألف برميل يومياً منه، أي أننا استرجعنا حقوق الشعب وحافظنا عليه، والوضع في غرب نهر كارون (في الأهواز) هو هكذا أيضا".

5 حقول مشتركة بين العراق وإيران

يذكر أن العراق وإيران يتقاسمان 5 حقول عبر الحدود المشتركة بين البلدين التي تبلغ 1458 كيومترا، ويقع أغلبها في الجنوب حيث إقليم الأهواز النفطي، وهذه الحقول هي "مجنون" و"أبو غرب" و"بزركان" و"الفكة" و"نفط خانة"، وحسب تقديرات رسمية عراقية يبلغ مخزونها أكثر من 95 مليار برميل.

ويبدو أن إيران تقوم بإجراءات أحادية الجانب رغم الخلافات بين بغداد وطهران حول تقاسم الحقول المشتركة، وما كشفه اليوم روحاني يظهر أن إيران عازمة على الإسراع في تطوير هذه الحقول بمعزل عن الموقف العراقي.

وسبق أن أعلن المدير التنفيذي لشركة أروندان الإيرانية للنفط والغاز، جهانجير بورهنك، 15 آب 2020، أن 60% من إنتاج الشركة النفطية من منطقة غرب نهر كارون يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية لإنتاج الشركة تستهدف مليون برميل يومياً.

وأضاف بورهنك أن نسبة الاستخراج قد ترتفع من الحقول المشتركة مع العراق، بنسبة 70% في المستقبل وذلك في إطار التنافس مع العراق، في استخراج نفط الخام الخفيف والثقيل، حسب ما ذكرت وكالة فارس للأنباء.

خلافات مستمرة منذ عقود

وحسب موقع "رووداو" فقد أظهرت تقارير في عام 2012 أن حجم ما تستنزفه إيران من النفط العراقي في الحقول المشتركة بلغ في عام 2012 قرابة 130 ألف برميل يومياً، من 4 حقول، ويبلغ احتياطي تلك الحقول أكثر من 95 مليار برميل.

وحسب الموقع يعود الخلاف النفطي العراقي الإيراني إلى أربعينيات القرن الماضي، ولم تنجح وساطات دولية وأممية في حله، حيث تصر طهران على أن تتقاسم الحقول مع العراق، رغم أن الحقول المشتركة وعددها خمسة، وهي حقول مجنون، أبو غرب، بزركان، الفكّة، ونفط خانة، يقع أغلبها داخل الأراضي العراقية.

وفي نهاية 2009، عبرت قوة إيرانية الحدود العراقية، وسيطرت على بئر رقم 4 داخل حقل الفكة، وأزالت العلم العراقي عنه، ما تسبب بأزمة كبيرة في بغداد إلا أنها انسحبت منه لاحقا.