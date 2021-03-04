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أمازون تفتتح أول متجر دولي بدون كاشير في هذه المدينة!

أمازون جست واك
أمازون جست واك
أمازون

أمازون تفتتح أول متجر دولي بدون كاشير في هذه المدينة!

مسح التطبيق قبل الدخول

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دبي - العربية.نت

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افتتحت أمازون أول متجر بدون كاشير خارج الولايات المتحدة مع موقع أمازون فريش الجديد في لندن، المملكة المتحدة.

يستخدم المتجر تقنية Just Walk Out الخاصة بالشركة، والتي تتيح للعملاء انتقاء العناصر من الأرفف وإخراجها من المتجر دون الحاجة إلى التوقف والدفع لأمين الصندوق، حيث تتم معالجة الفواتير تلقائياً، ولكنها تتطلب من العملاء مسحا متزامنا مع تطبيق أمازون الخاص بهم للدخول.

ويمثل الإطلاق توسعاً كبيراً لمبادرة المتاجر غير النقدية في أمازون، والتي تستخدم الكاميرات لتتبع المتسوقين ومشترياتهم، مع أول متجر من سلسلة Go من أمازون في سياتل في عام 2016، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويوجد الآن أكثر من 20 متجراً من متاجر Amazon Go في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما توسعت المبادة أكثر في العام الماضي، مع متجر بقالة أكبر يسمى Amazon Go Grocery.

قالت أمازون إن متجرها في لندن، سيخزن مجموعة من البقالة والوجبات الطازجة، بالإضافة إلى الطعام الساخن والذي سيُباع تحت علامة "بواسطة أمازون".

افتتح المتجر أبوابه في الساعة 7 صباح اليوم الخميس، وسيفتح أبوابه حتى الساعة 11 مساءً، سبعة أيام في الأسبوع، بمساحة تغطي 2500 قدم مربع.

وبعكس فروعها في الولايات المتحدة، اعتمدت أمازون في المملكة المتحدة، على علامتها التجارية Amazon Fresh لمتجرها الذي لا يعمل بأموال، بدلاً من أمازون جو.

بسبب الوباء، لدى الشركة سلسلة من الإجراءات التي تركز على النظافة في المتجر. الحد الأقصى للإشغال هو 20 للسماح بالتباعد الاجتماعي، وتتوفر معدات الوقاية الشخصية والقفازات التي يمكن التخلص منها عند مدخل المتجر.

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