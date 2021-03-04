خبير نفطي: سعر النفط مناسب لأوبك+ والمستهلكين عند هذا المستوى

قال الخبير بشؤون النفط، الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إنه بالنظر إلى مؤشرات العقود الآجلة للنفط حتى نهاية 2021، و2022، فإن جميع أسعار خام برنت عند 54 و55 دولارا، ولذلك لا تزال الأسعار الفورية مرتفعة مقارنة بأسعار العقود المستقبلية.

وعارض فهد بن جمعة، التوقعات بشأن وجود طلب قوي على النفط، متابعاً: "لا يُعرف ما المقصود بذلك وعلى أي أساس هناك طلب قوي، لأن هناك حالة غموض بسبب جائحة كورونا التي لم تنتهِ حتى الآن، ولا توجد حركة طيران من أجل زيادة الاستهلاك، لهذا لا يوجد طلب قوي".

وأضاف، أن الطلب قد يتحسن لكنه سيكون متباطئا، واليوم بدأت الأسعار تهدأ، لأن هناك توقعات بأن تحافظ أوبك+ على مستوى التخفيض، أو تزيد الإنتاج، وكل ذلك يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.

ويؤيد الخبير بشؤون النفط، زيادة إنتاج أوبك+ للنفط بكمية محدودة قدرها 500 ألف برميل، تؤدي إلى تسعير برميل النفط في حدود 55 دولارا، وهو ما سيكون مناسباً لدول أوبك+، والمستهلكين، وفقاً لقوله.

وأوضح أن زيادة الإنتاج بكمية 500 ألف برميل سيكون تأثيرها محدود على الأسعار لأن الإنتاج الأميركي لا يزال منخفضا، مع وجود نوع من التوازن بين الطلب والعرض في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن روسيا ترغب في زيادة الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار حالياً، وبحسب تصريحات مسؤوليها فإن سعر 40 دولاراً للبرميل مناسباً لهم، لافتاً إلى أن قرار أوبك+ النهائي يأتي في اللحظة الأخيرة بعد شد وجذب بين الأعضاء.

تعقد مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفائها "أوبك بلس"، اجتماعا اليوم الخميس، على المستوى الوزاري، لمناقشة سياسة الإنتاج الفترة المقبلة.