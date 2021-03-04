المراكز العربية: قد نرفع حصتنا في Vogacloset بعد 3 سنوات من الصفقة

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية طارق التويجري، في مقابلة مع "العربية"، إنه تم الاستحواذ على نسبة 25.5% في شركة Vogacloset بينما استحوذت "فواز الحكير" على نسبة مماثلة 25.5%.

وأشار التويجري إلى أن شركة "المراكز العربية" قد تلجأ إلى رفع حصتها في شركة Vogacloset بعد 3 سنوات من الصفقة، بحسب مستوى أدائها وربحيتها، مؤكدا أن شركة Vogacloset ستستمر في التشغيل بشكل مستقل وفق إدارتها الحالية.

ونوه بأن هذه الخطوة ستنعكس على توسعة أعمال الشركة في قطاع التجزئة، وذلك عن طريق تعزيز الخدمات المقدمة للمستأجرين من جهة، وتحسين وتوسعة المنصة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تقديم خيارات شرائية متنوعة للزوار بهدف مواكبة التغيرات في أداء المستهلكين.

ويوم أمس أعلنت شركتا "المراكز العربية" و"فواز الحكير" السعوديتان توقيعهما اتفاقية للاستحواذ على نسبة 51% في شركة Vogacloset بقيمة نحو 138 مليون ريال.

هذا وسيتم ضخ 12 مليون دولار ما يعادل نحو 45 مليون ريال في رأسمال الشركة لزيادة تواجدها في السوق السعودية وتعزيز نمو قاعدة عملائها ودعم دمج العلامات التجارية التابعة لشركة الحكير وشركة المراكز العربية في منصة التجارة الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن Vogacloset هي منصة إلكترونية لبيع الأزياء، يقع مقرها في بريطانيا وتوفر أكثر من 400 علامة تجارية، فيما يزور هذه المنصة أكثر من 12 مليون مستخدم من منطقة الشرق الأوسط.