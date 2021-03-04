أنغامي للعربية: الإيرادات زادت 80% في الثلاث سنوات الماضية

قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي، إدي مارون، إن اللجوء إلى شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص "SPAC" للطرح في البورصة غرضه تسريع عملية الطرح.

وأضاف في تصريحات للعربية أن الإدراج في الولايات المتحدة الأميركية يعود إلى السيولة الكبيرة في هذا السوق، والذي تستطيع من خلاله الشركة تحقيق رؤيتها من التمويلات المتاحة في السوق.

وأشار إلى ان الإدراج في الخارج، لا يمنع من العودة إلى عمل إدراجات في الأسواق المحلية مثل السعودية أو الإمارات في وقت لاحق.

وبهذا الإدراج ستعد "أنغامي" أول شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط تدرج في بورصة ناسداك الأميركية من خلال الاندماج العكسي معVistas Media Acquisition Company .

وتقيم الصفقة، التي ستغلق في الربع الثاني من هذا العام، أنغامي بـ220 مليون دولار وهو ما يزيد بمرتين ونصف المرة عن الإيرادات المتوقعة للشركة في 2022 فيما يعرف بالـProforma Evaluation، هذا مقارنة مع تقييم Spotify عند 6 مرات ونصف الإيرادات الحالية.

وحصلت شعاع كابيتال على التزامات من المستثمرين بنحو 30 مليون دولار ضمن صفقات الـ PIPE، والتي تشير إلى الاستثمارات الخاصة التي تتم في نطاق الـSpac بسعر يقل عن سعر أسهمها في السوق.

الحصة السوقية

وأوضح مارون أن التقارير تشير إلى أن أنغام تستحوذ على 58% من الحصة السوقية من الموسيقى الرقمية في المنطقة، في الوقت الذي نمت فيه إيراداتها بنسبة 80% في السنوات الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن الإيراد السنوي لأنغامي بلغ 30 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بـ 2022، مشيرا إلى أن الشركة تأمل في تحقيق أرباح خلال العام المقبل.

حصيلة الاستحواذ العكسي

وأوضح أن الشركة تتوقع أن تحصل على 110 ملايين دولار من خلال صفقة الاستحواذ العكسي الذي ستكون بمقتضاها مدرجة في سوق ناسداك الأميركي، وذلك وفقا للسيناريو الواقعي.

وأشار إلى أن أفضل سيناريو يشير إلى جمع الشركة 140 مليون دولار، فيما قد تجمع 50 مليون دولار في أسوأ الأحوال.

وستستخدم الشركة الجزء الأكبر من هذا الاستثمار في تمويل النمو، موضحا أن أنغامي بمرحلة النمو في المنطقة والعالم العربي، وتستهدف خدمة نصف مليار شخص في المنطقة.