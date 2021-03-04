رئيس كامكو للعربية: وقعنا صفقات بـ620 مليون دولار في 2020

تكبدت شركة "Kamco Invest" خسائر في الربع الرابع من 2020، بلغت 1.3 مليون دينار، مقارنة مع أرباح في الفترة المقابلة من عام 2019 بلغت 2.1 مليون دينار.

وعلى مدار عام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت نحو 2.7 مليون دينار، مقارنة مع أرباح في عام 2019 بلغت نحو 3 ملايين دينار.

وفي هذا السياق، أرجع الرئيس التنفيذي لدى كامكو إنفست فيصل منصور صرخوه، في مقابلة مع "العربية"، السبب في تكبد الخسائر إلى الانكشاف الكبير للشركة على أسواق الأسهم في منطقة الخليج، في ظل الإغلاقات وتداعيات جائحة كورونا.

بالمقلب الآخر، نوه أنه برغم الخسائر الكبيرة إلا أن عام 2020 كان جيدا على الصعيد التشغيلي حيث تم توقيع صفقات بـ620 مليون دولار في فرص عقارية وفرص بأسواق الدين والاستحواذ.

ومن الناحية المالية، استطاعت الشركة زيادة السيولة، وتخفيض المطلوبات والمصاريف بنحو 25%، وفق صرخوه.

وفي حين أشار إلى أن شركة كامكو قد أدارت 6 إصدارات دين محلية وعالمية في 2020 معظمها لمؤسسات مالية، قال: "لاحظنا طلبا كبيرا على أسواق المنطقة مع دخول عدد منها على مؤشرات MSCI وأهمية المنطقة من الناحية الاستثمارية".

إلى ذلك، نوه بأن في الفترة المقبلة "سنشهد شركات متخصصة كبرى ستهتم في عمليات الدمج والاستحواذ".